Des déséquilibres du microbiome peuvent expliquer les retards de croissance

La santé intestinale dit beaucoup de la santé globale. L’autrice Giulia Enders l’a montré dans son best-seller Le Charme discret de l’intestin, paru en 2015. Des chercheurs de l’université de Floride du Sud prouvent que chez le nouveau-né aussi, la santé du microbiome est primordiale. D’après leurs conclusions, des anormalités dans le microbiome sont associées aux retards de croissance.

