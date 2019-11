Quelles responsabilités donner à mon enfant en fonction de son âge ?

Préparer son enfant dès le plus jeune âge à être autonome, c'est en faire plus tard un adulte qui sait se gérer seul et prendre ses responsabilités. Qu'il s'agisse de s'habiller, se laver, mettre la table, ranger, faire son lit ou gérer ses devoirs, un enfant autonome développe sa confiance et son estime de lui-même tout en prenant plaisir à imiter les adultes.

Comment donner de l'autonomie à son enfant ?

Pour favoriser leur autonomie, rien de mieux que de leur inculquer des bonnes habitudes de façon détendue, joyeuse et ludique. Il peut s'agir de jouer pendant que l'on range la chambre, de lui montrer que vous prenez du plaisir et que cela peut être un moment de partage en famille.

Certaines tâches en revanche comme les devoirs ou le rangement, ne sont pas négociables. Elles doivent alors être expliquées régulièrement à l'enfant sans le gronder, ni le voir comme un échec personnel. En maintenant des bonnes habitudes, il deviendra de plus en plus autonome et responsable.

À quel âge donner de l'autonomie ?

Plus on commence tôt, et plus les enfants sont demandeurs d'autonomie et de responsabilité. Cependant, on ne peut pas tout leur demander à n'importe quel âge, il est important d'adapter :

De 18 mois a 3 ans : se laver et s'essuyer les mains, nettoyer des petites superficies, et mettre ses jouets au même endroit, le tout sous supervision.

De 3 à 4 ans : accrocher lui-même son manteau, ranger ses vêtements dans les tiroirs et nettoyer sa place à table.

De 4 à 5 ans : se verser lui-même sa boisson, aider à débarrasser la table et ranger ses jouets.

Petit à petit, en maintenant son autonomie quotidiennement, l'aide et le rangement deviennent automatiques et votre enfant apprend à assumer ses responsabilités.

En savoir plus : "Les enfants de l'autonomie : Aidez vos enfants à développer leur potentiel relationnel et émotionnel", de Jean-Jacques Crevecoeur, aux Editions Jouvence.