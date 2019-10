Colopathie fonctionnelle : l'espoir d'un traitement

Les problèmes liés à la colopathie fonctionnelle deviendront peut-être un lointain souvenir. Les chercheurs de l’université Flinders (Australie) ont identifié les récepteurs du système nerveux responsables de cette maladie, ainsi qu’un possible lien entre les démangeaisons cutanées et les douleurs intestinales. Avec leurs découvertes, ils espèrent mettre au point une thérapie capable de soigner les 11 % de la population mondiale souffrant d’une colopathie fonctionnelle.

Les chercheurs du SAHMRI (South Australian Health and Medical Research Institute), situé à Adélaïde, au Sud de l’Australie, ont découvert que les récepteurs qui déclenchent les démangeaisons cutanées existent également dans l'intestin humain et activent les neurones qui mènent à la colopathie fonctionnelle. Ils ont également compris que ces récepteurs de “démangeaisons” sont plus susceptibles d'être présents chez les personnes atteintes de cette maladie que chez celles en bonne santé, ce qui signifie que plus de neurones sont activés et provoquent une sensation de douleur.

Bientôt de nouvelles façons de traiter la colopathie fonctionnelle

Le professeur Stuart Brierley, du NHMRC (National Health and Medical Research Council) et Matthew Flinders, son partenaire de recherche en neurosciences gastro-intestinales, affirment que cette découverte peut offrir un autre moyen de cibler la cause plutôt que de traiter uniquement les symptômes en prescrivant des opioïdes.

Selon eux, il ne faudra pas longtemps avant que les personnes atteintes de colopathie fonctionnelle puissent prendre un médicament par voie orale et se débarrasser de cette maladie. Les chercheurs soulignent que les personnes atteintes de ce syndrome subissent un recâblage du système nerveux, ce qui créé les douleurs, alors qu'en réalité elles ne devraient pas. La douleur se déclenche lorsque les récepteurs des démangeaisons et les récepteurs TRPA1 (aussi appelés récepteur wasabi) dans le système nerveux réagissent ensemble.

L'équipe de chercheurs a commencé par se demander comment les nerfs de l'intestin s’activent pour causer de la douleur, afin de trouver des solutions potentielles. Selon le professeur Brierley, directeur du groupe de recherche sur la douleur viscérale au SAHMRI, “la douleur est déclenchée lorsque les récepteurs de démangeaison et les récepteurs de wasabi du système nerveux réagissent à certains aliments.”

Avec la nouvelle découverte à portée de main, les scientifiques peuvent maintenant trouver des moyens de bloquer ces récepteurs et ainsi empêcher le signal de “démangeaison intestinale” de voyager de l'intestin au cerveau. “Ce sera une bien meilleure solution que les problèmes que posent actuellement les traitements opioïdes”, conclut le professeur Brierley.