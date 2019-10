Défigurée lors d'un accident de cheval, une adolescente se refait faire le visage

"Je tenais ma mâchoire dans les mains". En août, au Royaume-Uni, Emily Eccles, 15 ans, a failli perdre sa mâchoire suite à une chute de cheval. Mais le Docteur Ricardo Mohammed-Ali a réussi à reconstituer son visage à l’identique et la jeune fille a pu retrouver le chemin de l’école un mois seulement après son accident. Extrêmement reconnaissante, l’adolescente se bat aujourd’hui pour que le chirurgien soit fait chevalier par la reine Elizabeth II.

C’est lors d’une balade à cheval dans le Derbyshyre que tout bascule pour Emily. Effrayée par le vrombissement d’une voiture, la bête propulse la jeune fille la tête la première contre un poteau en bois. La malheureuse se retrouve alors avec le côté gauche de sa mâchoire presque intégralement arraché, ce qui la force à tenir les restes de son visage dans ses mains pour empêcher que la couche de peau ne se déchire complètement.

"Une fois dans l'ambulance, j'ai baissé les yeux et j'ai aperçu mes dents et mes os. Je tenais ma mâchoire dans les mains", raconte la jeune fille à la presse britannique. "En dehors des blessures de guerre, je n'avais jamais vu cela auparavant", confirme le Dr Ricardo Mohammed-Ali qui rencontre Emily à l’hôpital pour enfants de Sheffield.

Des cicatrices légères qui devraient avoir toutes disparu d’ici un an

"Cela aurait pu être pire, mais c'est l'une des blessures les plus graves que j'ai vue chez un enfant en dehors des zones de conflit. La blessure d'Emily était importante en ce sens que tout le côté gauche de sa mâchoire inférieure, de l'avant de la mâchoire à l'articulation, était arraché du visage et seulement retenu par une petite bande de peau. Les nerfs qui fournissent la sensation à la lèvre et au menton étaient déchirés des deux côtés", raconte-t-il à la presse britannique.

Le chirurgien opère alors l’adolescence en urgence. S’appuyant sur des techniques d’impression 3D, il parvient à reconstituer son visage. A l’aide de trois plaques de titane, il réaligne la fracture. Cette matière est régulièrement utilisée par les chirurgiens en raison de sa résistance et car elle passe aux détecteurs de métaux dans les aéroports. Une fois les plaques en place, les médecins recousent la peau d’Emily qui reçoit en tout et pour tout 160 points de suture.

L’opération de 5h30 terminée, la jeune fille présente une dent en moins, mais elle est tirée d’affaire et peut se reconnaître dans le miroir. Après onze jours de convalescence à l’hôpital, elle rentre chez elle. Aujourd’hui, les cicatrices sont légères ont déjà commencé à disparaître. "D’ici un an, vous ne serez même plus capable de dire qu’il s’est passé quelque chose", aurait-même dit le Dr Mohammed-Ali à sa famille, selon un article paru sur le site de l'hôpital. "On ne le remerciera jamais assez. Tout ce qu'il a fait dans sa carrière jusque-là l'a amené à être de garde ce soir-là. Si les choses s'étaient passées différemment, je n'aurais peut-être pas pu avoir de mâchoire inférieure", témoigne Emily.

Les parents collecte des fonds pour l’hôpital où leur fille a été soignée

Très reconnaissante, la patiente a écrit à la reine d'Angleterre pour que cette dernière honore le chirurgien. Sa secrétaire l’a informée que sa demande avait été transmise à l’organisme en charge. "Sauver la vie des gens et les ramener à la normalité mérite certainement une certaine forme de reconnaissance", explique la jeune fille qui a désormais repris le chemin de l’école et envisage même de remonter à cheval. Mais "c’est mes parents que je dois convaincre", précise-t-elle. "Je suis extrêmement satisfait de son rétablissement jusqu'à présent", se félicite le Dr Mohammed-Ali.

Ravis de son travail "miraculeux", les parents d’Emily sont quant à eux déterminés à appuyer la collecte de fonds de l’hôpital pour enfants de Sheffield afin d'installer un héliport au-dessus de l’établissement pour faciliter les arrivées en urgence des petits patients. Pour ce faire, ils ont organisé une garden-party chez eux et mis en place une page d’appel en ligne.