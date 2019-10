Diabète : comment gérer l'augmentation de la glycémie après les repas

Pour une personne atteinte de diabète, l'augmentation de la glycémie après les repas peut déclencher une sensation de fatigue, des sautes d'humeur et un sommeil perturbé. Cependant, les dernières avancées comme de nouvelles classes de médicaments, les insulines à action plus rapide, des systèmes d'administration de l'insuline plus souples et des dispositifs améliorés de surveillance continue de la glycémie (CGM) peuvent aider à réguler la hausse de la glycémie après les repas.

Selon la Endocrine Society, qui a récemment réuni un groupe d’experts dans le traitement du diabète, ces éléments peuvent aider à gérer les problèmes associés à la glycémie après les repas.

Selon un article publié dans le Journal of the Endocrine Society, les progrès réalisés dans ces domaines ouvriraient également la voie à de nouvelles recherches dans les domaines susceptibles d’aider les patients diabétiques.

Fixer des objectifs concrets

John L. Leahy, MD, du Collège de médecine de l'Université du Vermont à Burlington, dans le Vermont, qui a dirigé le panel, indique les dernières avancées scientifiques en matière d'insuline à action rapide, de nouvelles classes de médicaments et de systèmes d'administration de l'insuline plus souples. et des dispositifs améliorés de surveillance continue de la glycémie aident déjà les personnes atteintes de diabète à réguler leur glycémie et aident également les professionnels de la santé à redéfinir et à améliorer les traitements existants.

De nouvelles façons de gérer la glycémie après les repas

La recherche à ce jour recommande également de faire des changements de style de vie qui peuvent aider à réguler la glycémie après les repas. Un certain nombre d'études ont montré qu'une consommation de protéines et/ou de légumes 10 à 15 minutes avant que les glucides puissent faire baisser la glycémie est efficace. En outre, le fait de marcher au moins 10 minutes après un repas peut également aider à gérer la glycémie après les repas.

L'utilisation croissante des dispositifs de surveillance de la glycémie est également l'occasion de collecter et d'exploiter des données en temps réel et de comprendre comment la taille des repas et les nutriments peuvent affecter la glycémie après les repas.