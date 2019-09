Cancer du sein : adopter une meilleure hygiène de vie permettrait de réduire le risque

Un cancer du sein sur trois pourrait être évité grâce à des changements d’habitudes de vie. Plusieurs experts s’apprêtent à rendre publiques leurs recommandations pour les femmes à risque lors du congrès annuel de The North American Menopause Society (NAMS), qui se déroule à Chicago du 25 au 28 septembre.

Alcool, sport et poids

Les données de différentes études sur le cancer du sein ont été agrégées pour établir une liste de mesures. Le poids fait partie des facteurs de risque importants pour le cancer du sein. Chez la femme ménopausée, le risque de cancer du sein est 1,5 à 2 fois plus élevé si elle est obèse, en comparaison à une femme dont l'indice de masse corporelle est dans la norme. La graisse corporelle présente en excès augmente le risque d’hyperinsulinémie, un taux trop élevé d’insuline dans le sang, d’une surproduction d’estradiol, l’hormone produite par les ovaires, et d’inflammation.

Adopter une meilleure hygiène de vie passe également par l’activité physique et sportive. Aux Etats-Unis, les centres pour le contrôle et la prévention des maladies estiment qu’un cancer du sein sur huit pourrait être évité grâce à la pratique d’une activité physique. Réduire la consommation d’alcool est aussi primordial. L’Organisation mondiale de la santé reconnaît que plus elle est importante, plus le risque de cancer augmente. D’après The NAMS, ce constat n’épargne pas les femmes : plus elles boivent, plus leur risque d’être atteinte d’un cancer du sein est élevé. L’alcool serait responsable de 6,4% des cas de cancer du sein.

Mieux accompagner les patientes

Ces recommandations ne sont pas destinées aux femmes directement, mais aux personnes qui les suivent. "Cette présentation devrait fournir de précieuses informations aux professionnels de santé qui peuvent aider les femmes à adopter un mode de vie plus sain, explique Stephanie Faubion, directrice médicale au sein de The NAMS, cela réduira leur risque de cancer du sein."

Experts reveal that an estimated 1 in 3 breast cancer cases could be prevented by a lifestyle change. Learn about the latest research here and at our Annual Meeting. @DrJewelKling #NAMSmtg #breastcancer #lifestyle #menopause https://t.co/qXqOShGlU8 pic.twitter.com/sCPwkMRhhE — NAMS (@MenopauseOrg) September 23, 2019

Un cancer fréquent

D’après le centre international de recherche sur le cancer, 2,1 millions de nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en 2018 à travers le monde. En France, il touche chaque année plus de 54 000 femmes. Plus de 3 cas sur 4 sont guéris.