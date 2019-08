Même dans les grandes villes, la santé est dans le pré !

C'est l'heure de la rentrée, le retour à la ville et la reprise du travail ? Et pourtant ce n'est pas une raison pour oublier de bonne habitudes de vacances: flâner dans les espaces verts, se promener sous les arbres ou même s'allonger dans l'herbe, il n'y a rien de meilleur pour la santé !

C'est ce que confirment plusieurs études récentes dont le rapport du psychosociologue britannique Mathew White publié récemment dans la revue Psychological Science qui rappelle le bien-être apporté par ces espaces à tous ceux qui habitent à proximité ou qui les fréquentent de façon régulière.

Augmentation du "bonheur estimé"

"Les gens qui se rendent dans ces endroits silencieux, éloignés de la pollution et du tumulte des grandes villes se sentent plus heureux", explique Mathew White. Des propos que confirme une autre étude, publiée dans People and Nature qui souligne que le "bonheur estimé" augmente lorsqu'une personne se rend régulièrement dans les parcs.

Diminution des symptômes anxieux et dépressifs

Mais la mesure de cette satisfaction ne se fait pas toujours de façon strictement scientifique. Elle repose ainsi sur l'analyse d'un grand nombre de tweets pour tenter de mesurer le niveau de bonheur. Une méthode qui laisse toute sa place à une certaine subjectivité. Mais un rapport du bureau européen de l'OMS datant de 2016 et intitulé Urban Green Spaces and Health démontre bien l'impact positif de ces espaces verts sur la santé : diminution des symptômes anxieux ou dépressifs, meilleur développement cognitif, amélioration des troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant.

Le rapport rappelle aussi que le fait de fréquenter régulièrement les espaces verts réduit les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'accouchement prématuré.