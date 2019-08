La lentille Mankai, un aliment précieux pour contrôler sa glycémie

Publiée dans la revue Diabete Cares, l’étude montre que la lentille d’eau Mankai permet de conserver des taux de glycémie à de faibles niveaux. Les chercheurs de l’université Ben-Gurion du Néguev (Beer-Sheva, Israël) à l’origine de ces travaux ont réalisé une expérience sur 20 patients ayant une surcharge pondérale abdominale.

Les volontaires ont été invités à consommer pendant deux semaines des breuvages type milk-shake en guise de dîner. Les deux préparations contenaient la même teneur en glucides, en protéines, en lipides et en calories.

Au terme de l’expérience, les participants qui ont consommé le milk-shake à base de Mankai ont présenté des pics de glycémie plus tardifs et une évacuation du glucose plus rapide que ceux qui ont bu le milk-shake à base de yaourt. Les mesures décrite dans cette étude ont été réalisées à partir de capteurs de glucoses.

Un atout pour la santé et pour l'environnement

Une étude antérieure publiée dans le Journal of Nutrition a démontré qu'un régime méditerranéen comprenant la lentille Mankai augmente les niveaux de fer et d'acide folique, malgré de faibles quantités de viande rouge.

Riche en polyphénols, en fibres alimentaires, en minéraux (y compris le fer et le zinc), en vitamine A, en vitamine B et en vitamine B12, la lentille Mankai est cultivée en Israël ainsi qu’en Asie du sud-est. Elle peut également être cultivée toute l'année en culture hydroponique.

Outre ses vertus nutritives, elle représente un avantage considérable d’un point de vue environnemental puisque sa culture nécessite des quantités d’eau beaucoup moins importantes que d'autres légumineuses ou plantes riches en protéines telles que le soja ou les épinards.