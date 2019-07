Pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à s'excuser ?

Entre demander pardon de façon mécanique dans le métro ou au bureau et s'excuser et réellement, il y a une véritable différence. Quand il s'agit de prononcer des excuses après avoir commis une faute, certains s'en révèlent incapables.

Un problème d'estime de soi ?

Avoir du mal à présenter des excuses a très souvent un lien avec une haute estime de soi anormale. Tout en voulant conserver leur dignité sans s'abaisser à dire qu'ils ont tort, les personnes qui ont du mal à présenter des excuses ne veulent en réalité pas avouer leur faiblesse.



Cependant, à vouloir trop en faire pour ne pas montrer son infériorité, se cache en réalité une fragilité et un grand manque de confiance en soi.

Les excuses bousculent le rapport aux autres

En reconnaissance ses torts, on remet en question sa position vis-à-vis de l'autre. En pensant s'abaisser à faire des excuses, on se positionne en fautif qui se met en position basse et reconnait que l'autre est supérieur.



Ce blocage peut aller si loin qu'il pousse à dénigrer sa propre responsabilité pour se défendre de sa culpabilité.

S'excuser pour se réconcilier avec soi-même ?

Pour ceux qui ont le plus de difficultés à s'excuser, le changement peut venir de l'Intérieur en apprenant à positiver la culpabilité et à s'aimer plus. Reconnaitre ses torts c’est surtout apprendre de ses erreurs pour évoluer et améliorer ses relations avec les autres.

En savoir plus : Pourquoi la politesse ? Le savoir-vivre contre l’incivilité, de Dominique Picard, éditions du Seuil.