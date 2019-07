De solides liens familiaux peuvent aider les enfants atteints d'asthme

Une étude transversale a été menée auprès de 308 adolescents de 9 à 17 ans de 2013 à 2016 (55 % masculins, 50 % noirs, 26 % afro-américains) pour lesquels un diagnostic d'asthme avait été établi. Les participants résidaient dans la grande région de Chicago. Les parents et les enfants ont été interrogés par des sondages et ont fait l’objet d’entretiens en plus d’analyses médicales. Résultat : plus les relations familiales étaient bonnes, moins les enfants souffrant d'asthme présentaient des symptômes et des limitations d'activités.

Le quartier observé à travers Google Street View

Le petit « plus » original dans cette étude rendue publique par le site Eurekalert a été l’utilisation de Google Street View pour observer les conditions du quartier autour de l'emplacement des maisons des ménages objets de cette étude. Cela offrait une mesure plus précise du taux de risque et de perturbation dans le quartier.

La valeur des relations familiales a été déterminée par des enquêtes auprès des jeunes et leur impact sur les résultats cliniques de l'asthme, les contraintes d'exercice et les attitudes de leadership en matière d'anxiété (réaction des ménages aux maladies d'asthme et incorporation de l'asthme dans l'existence régulière) a été analysé.

De bonnes relations familiales associées à des symptômes limités

Les chercheurs ont découvert que lorsque le danger et/ou les troubles du voisinage étaient élevés, une meilleure qualité des relations familiales était associée à moins de symptômes d'asthme, moins de limitations d'activités et un meilleur travail pulmonaire.

Des tendances similaires sont apparues pour les comportements de prise en charge de l'asthme. La chercheuse Edith Chen, professeure de psychologie et membre enseignante au Northwestern Institute of Policy Research, a déclaré que cette étude était cruciale parce que la plupart des ménages n’ont pas d’autre choix que de demeurer dans des quartiers difficiles. Cependant, dit-elle, " plus le niveau de leur famille est élevé, moins ils ont besoin de symptômes et de limitations d'activités, plus leur performance pulmonaire est élevée et donc beaucoup d'enfants vivent dans un environnement extrêmement dangereux et désordonné. Si les pédiatres peuvent suggérer aux parents comment des relations positives peuvent contribuer à la prise en charge de l'asthme chez leurs enfants, tout en reconnaissant les vérités des problèmes persistants de voisinage que rencontrent de nombreux enfants, cela peut aider les enfants dans leur médecine et leur santé pour un rétablissement rapide ».

Nécessité de réaliser des études plus poussées

Il n'est pas évident pour les scientifiques de savoir comment cela fonctionne. Ils spéculent que les enfants dont les parents fournissent une base d'aide et d'amour peuvent consacrer suffisamment d'efforts à gérer leurs signes d'asthme, par exemple en obtenant leurs médicaments à juste titre et au bon moment, peut-être en les défendant contre les variables défavorables ou perturbatrices du quartier, avec une qualité de vie décente.

Les processus qui sous-tendent la fonction bénéfique de la communauté et de l'éducation chez les adolescents asthmatiques résidant dans des environnements à haut risque devront faire l'objet d'études plus poussées en sciences sociales et comportementales, admettent les chercheurs.

"Il est possible que, lorsque les enfants ont des interactions familiales de haute qualité, les groupes familiaux et leur comportement peuvent aider leurs enfants à mieux gérer leur asthme, par exemple en les protégeant contre les facteurs de stress du quartier ", a précisé Edith Chen. "Mais à ce stade, il s'agit d'une spéculation, et une étude potentielle pourrait vérifier ce concept en appliquant des mesures familiales ou parentales chez les adolescents asthmatiques du quartier à haut risque et en examinant leur impact sur les résultats de l'asthme infantile.

Dans l'ensemble, bien que cette recherche soit restreinte par l'impossibilité de déterminer l’ensemble des facteurs, elle montre bien que la combinaison de liens familiaux solides et d'un nombre réduit de maladies liées à l'asthme fournit aux pédiatres une cible d'action qui peut aider les patients vivant dans des milieux à risque élevé.