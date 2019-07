Comment être moins accro à son smartphone

Regarder son téléphone du soir au matin, parfois même dès le lever et au détriment d'autres activités peut être le signe d'une « nomophobie », c'est-à-dire la peur excessive d'être privé de son téléphone portable. Ce phénomène n'est pas sans conséquence puisqu’il peut être la cause d'un manque d'attention, de difficultés à se concentrer ou même de dépression.

Faire des journées « détox » de son téléphone

Se déconnecter de son téléphone permet de prendre du recul sur la consommation et d'en réguler l'usage. Si l'idée de vous passer de votre smartphone pendant toute une journée vous paraît insupportable, il est possible de procéder par étape en instaurant des moments dans la journée où vous le laisser de côté. Cela peut être le matin au réveil, le soir en rentrant chez soi, ou pendant la pause déjeuner par exemple.

N'hésitez pas à vous concentrer plus sur les autres, que ce soit entre amis ou en famille, quitte à le laisser dans un tiroir ou hors de la vue pour ne pas être tenté.

Désactiver les notifications

Par ses alarmes sonores et visuelles incessantes, les smartphones déclenchent une réaction et l'envie d'aller consulter immédiatement ce qu'il se passe. Cette compulsion fait perdre beaucoup de temps et donner l'impression de devoir toujours être à jour dans les informations que l'on reçoit.

Une bonne façon de se détacher de son smartphone est d'installer une application pour limiter ce genre de notification, ou bien de les désactiver afin d'éviter d'être stimulé en permanence.

Éviter le multitâche

Toujours dans la main, le smartphone peut facilement être associé à d'autres tâches créant ainsi des troubles de la concentration et de l'attention. Plutôt que de marcher, manger ou travailler avec son smartphone sans arrêt près de soi, il est préférable de se concentrer sur une seule tâche est de consulter son téléphone que lorsque l'on en a vraiment besoin.

Télécharger des applications pour se déconnecter : Stay on Task (Android), Offtime (Apple et Android), ou AppDetox (Android).