Elections européennes, dépistage du cancer de la peau et démence

Elections européennes : ce que les Français veulent pour leur santé

Pénuries de médicaments, fixation des prix, indemnisation des victimes d’accidents médicamenteux, prévention… Les Français en attendent plus de l’Europe en matière de santé. Ce sont les résultats d’une enquête du CSA pour France Assos Santé, alors que la campagne pour les européennes vient officiellement d’être lancée. Selon les participants, la santé devrait être le quatrième sujet de préoccupation de l’Union Européenne, devant la fiscalité et l’éducation. 91% des Français sont favorables à une obligation de transparence sur les négociations de prix des médicaments entre Etats membres et industrie, et 90% estiment que l’Europe doit jouer un rôle de régulation plus important vis-à-vis des pénuries de médicaments. On vous en dit plus dans notre article.

Cancer de la peau : un dépistage gratuit sera organisé du 20 au 24 mai

Le mélanome cutané fait partie des cancers dont l’incidence et la mortalité sont en forte hausse depuis les années 1980, notamment à cause de notre exposition au soleil et des centres de bronzage à UV, qui pompent notre capital soleil et favorisent l'apparition de lésions cancéreuses. Contrairement aux idées reçues, les mélanomes ne se développent pas toujours à partir d'un grain de beauté et peuvent apparaître à des endroits improbables, comme sous l'ongle. Dans tous les cas, se faire dépister reste essentiel. Chaque année, le Syndicat national des dermato-vénéréologues (SNDV) organise pour cela des journées de sensibilisation durant lesquelles des dermatologues bénévoles assurent des consultations gratuites. Cette année, elles se tiendront du 20 au 24 mai. On vous explique comment y participer dans notre article.

Démence : l'OMS estime qu'il y aura trois fois plus de cas d’ici à 2050

Aujourd’hui, environ 50 millions de personnes souffrent de démence dans le monde. Dans 60 à 70% des cas, la maladie d’Alzheimer est à l’origine du trouble. Ce dernier est caractérisé par une détérioration des capacités cognitives : perte de mémoire, troubles de l’orientation, difficulté à parler ou à apprendre, etc. Un mode de vie sain diminuerait les risques d’être atteint de démence. "Les preuves scientifiques réunies pour établir ces recommandations confirment ce que nous soupçonnons depuis quelque temps, explique le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus : ce qui est bon pour notre coeur est également bon pour notre cerveau". Pour lire la suite, cliquez ici.