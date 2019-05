Le « fichage » des « gilets jaunes », l'obésité et les traces de crèmes solaires dans notre sang

Des médecins se mobilisent contre le "fichage" des "gilets jaunes" dans les hôpitaux

"Nous, médecins, rappelons notre attachement viscéral au secret professionnel". Une centaine de médecins a co-signé une tribune publiée dans l'Express pour condamner le "fichage" des "gilets jaunes" dans les hôpitaux, alors qu'un manifestant a annoncé son intention de porter plainte contre X pour "collecte illicite de données à caractère personnel" et "violation du secret professionnel". Ensemble, ils demandent "l'arrêt immédiat" de ce procédé, qu'ils qualifient de "dérive inacceptable". "Nous nous opposons à tout autre fichage des patients sans leur consentement, visant à une transmission des données en dehors de l'hôpital à des fins autres que médicales", écrivent-ils, faisant valoir l'importance du "secret professionnel", un "pilier ancestral de (leur) profession"... Pour lire la suite, cliquez ici.

L'obésité progresse davantage à la campagne qu'en ville

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'obésité progresserait plus vite à la campagne qu'en ville, où sont pourtant implantés les fast-food. Une méta-analyse de 2000 études menées sur 112 millions d’adultes originaires de 200 pays différents, de 1985 à 2017, et parue dans revue Nature démontre en effet que l’indice de masse corporelle (IMC) a augmenté de 2 points chez les femmes et de 2,2 chez les hommes ces dernières années. Soit un gain de poids de 5 à 6 kilos en moyenne par personne et plus de la moitié de cette hausse (55%) "est due à l’augmentation observée dans les zones rurales", précisent les chercheurs. Dans certains pays à faibles et moyens revenus, jusqu'à 80% de cette hausse sont enregistrés dans les campagnes. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Crèmes solaires : des traces dans notre sang après une seule journée d’application

Jusqu’à il y a encore quelques années, les crèmes solaires étaient considérées comme les alliées de nos vacances, nous protégeant du soleil et de ses rayons UV. Mais depuis, plusieurs études ont pointé les risques liés à l’utilisation d’écrans solaires chimiques sur l’écosystème des océans, ainsi que sur notre santé. Ces nouveaux travaux, menés par le Centre d’évaluation et de recherche sur les drogues, affilié à la US Food and Drug administration, ne risquent pas de rassurer les plus méfiants. Publiés dans la revue médicale JAMA, ils mettent en lumière les fortes concentrations dans le sang de certains composés des crèmes solaires avec filtre chimique. Afin de déterminer les concentrations dans le sang de quatre principes actifs (avobenzone, oxybenzone, octocrylène et ecamsule), les chercheurs ont mené leur étude auprès de 24 sujets en bonne santé... On vous en dit plus notre article.