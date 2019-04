Une fillette revient des tropiques avec cette horrible infection des pieds

Attention, l’image peut choquer – il est préférable d’éviter de la regarder pendant les repas. C’est la revue New England Journal of Medicine (NEJM) qui a dévoilé ce cas cette semaine. En revenant d’un voyage dans le Brésil rural, une petite fille de 10 ans s’est retrouvée avec une infection étrange… Ses pieds se sont retrouvés constellés de lésions et de points pustuleux noirs, apparemment douloureux.

Deux semaines auparavant, la famille s'était rendue dans le Brésil rural où la fille avait joué dans une porcherie sans chaussures. Au cabinet médical, des puces de sable ont été retirées de plusieurs des lésions. Cette infection assez horrible a durée tout de même une semaine et demie, précisent-ils. Mais quelle est donc cette maladie étrange ?

Le journal a questionné les lecteurs, et apparemment sur 60 000 personnes interrogées, 42% ont trouvé la bonne réponse. Il s’agit de des symptômes de la la tungose, une maladie inflammatoire de la peau causée par… des parasites fouisseurs connus sous le nom de Tunga penetrans, qui sont tout simplement des puces.

Une puce qu'on trouve dans les pays tropicaux

Vous n’avez jamais entendu parlé de cette maladie ? En effet, elle se trouve en milieu tropical, particulièrement à Madagascar. La tungose ou sarcopsyllose est une maladie de la peau parasitaire, c’est-à-dire causée par un parasite, ici la puce-chique (Tunga penetrans). On la reconnait par les tuméfactions dermiques arrondies qui la caractérisent. Les médecins peuvent faire le diagnostic en mettant en évidence l’existence des petites puces sous la peau.

Il existe des formes profuses avec de nombreuses lésions cutanées et des complications loco-régionales. L'infection se produit lorsqu'un de ces insectes de la taille d'un stylo s'enfonce dans la peau, où il peut alors il peut se reproduire… en pondant jusqu’à 100 œufs ! En deux semaines, les lésions commencent à arriver puisque l’insecte se propage, comme pour la gale. La mort de l'animal peut prendre entre 4 et 6 semaines. Dans presque tous les cas d’infection, celle-ci se produit en marchent pieds nus dans les zones infectées. Prudence, donc, si vous vous rendez dans un de ces pays concernés...