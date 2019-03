VIH, fin de la grippe et le cancer de l'anus de Marcia Cross : les trois infos du jour

VIH : l’infection ne recule plus en France

En 2017, environ 6 400 personnes ont découvert leur séropositivité, un chiffre qui ne diminue plus depuis 2010, selon le dernier bilan de la surveillance du VIH de Santé Publique France. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2017, 3 600 (56%) ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels, 2 600 (41%) lors de rapports entre hommes et 130 (2%) par usage de drogues injectables. Plus d'infos ici.

L’épidémie de grippe est bel et bien terminée

Après douze semaines de surveillance accrue, l’épidémie de grippe est terminée. 8 800 personnes sont décédées à cause de la grippe cette année, contre 12 980 l’an dernier. Pour les deux périodes, il s’agit principalement de personnes âgées de plus de 75 ans, plus fragiles que la moyenne, et donc plus susceptibles d’être victimes de complications. Lire notre article.

Cancer de l'anus : Marcia Cross (Desperate Housewives) raconte son combat contre la maladie

Marcia Cross, qui incarne la magnifique Bree Van de Kamp dans "Desperate Housewives", a révélé qu’elle avait survécu à un cancer de l’anus, afin de rompre le tabou qui pèse sur cette maladie. "J’ai lu beaucoup de témoignages de patients qui y ont survécu, et notamment beaucoup de femmes qui étaient trop gênées à l’idée de dire de quel type de cancer elles souffraient. Il y a beaucoup de honte à ce sujet. Et je veux que ça s’arrête" milite-t-elle dans le magazine People. Plus d'infos ici.