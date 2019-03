Implants mammaires, dépistage des angines et toujours moins de fumeurs : les trois infos du jour

Implants mammaires : sept marques pourraient être interdites par l’ANSM

Après avoir auditionné professionnels de santé et patientes afin de statuer sur la sûreté des implants mammaires macro-texturés, l’Agence nationale des produits de santé (ANSM) a tranché. Dans un "projet de décision" rendu public ce lundi 25 mars par l’AFP, elle reconnaît que ces implants sont "susceptibles de constituer un danger rare mais grave" chez les femmes qui les portent. En ce sens, elle envisage désormais d’interdire sept des marques fabricant ces dispositifs médicaux. L’agence sanitaire précise toutefois "qu’aucune décision n’a été prise à ce stade" et qu’elle rendra "prochainement" son avis définitif sur le sujet. On vous en dit plus ici.

Angines : les tests de dépistage en pharmacie prochainement remboursés

Huit minutes pour savoir si votre mal de gorge est viral ou bactérien : depuis 2013, les pharmaciens peuvent réaliser ce test rapide dans leur officine. A partir du 1er janvier prochain, ces examens seront remboursés d’après un article du Parisien. La mesure doit être annoncée, lundi 25 mars, lors du comité interministériel de la santé. Lire notre article.

Tabac : 1,6 million de fumeurs en moins

Les chiffres du tabagisme continuent de baisser en France. Avant la tenue dans l'après-midi d'un Comité interministériel consacré à la santé, Matignon a annoncé que le nombre de fumeurs quotidiens a baissé d'1,6 million depuis 2016. Plus d'infos ici.