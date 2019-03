Chirurgie esthétique : quelles sont les opérations les plus demandées aux États-Unis ?

18 millions. C’est le nombre de personnes qui, l’an dernier aux États-Unis, ont eu recours à une intervention chirurgicale ou à une intervention esthétique peu invasive pour améliorer leur apparence physique.

Ce chiffre, dévoilé par l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS) montre que les interventions chirurgicales à visée esthétiques séduisent de plus en plus d’Américains. 250 000 personnes supplémentaires sont ainsi passées sur le billard en 2018 par rapport à 2017. Une tendance en hausse depuis cinq ans.

L’augmentation mammaire, opération la plus prisée

L’ASPS a dévoilé le classement des cinq opérations les plus plébiscitées par les Américains et Américaines en 2018. À la première place, se trouve l’augmentation mammaire avec 313 735 procédures. Suivent la liposuccion (258 558 interventions), la rhinoplastie (213 780 procédures), l’opération des paupières (206 529 opérations) et l’abdominoplastie (130 081 procédures).

Bien que l'augmentation mammaire et la liposuccion aient augmenté respectivement de 4 et 5% par rapport à 2017, les opérations du visage ont, elles, légèrement diminué, relève l'ASPS.

L’autre tendance qui se dégage de ces statistiques est l’intérêt de plus en plus marqué des Américains pour les procédures esthétiques peu invasives. Avec en premier lieu les injections de Botox, en hausse de 3% par rapport à 2017, suivies par les injections d’acide hyaluronique (+2%) et les peelings chimiques (+1%).

Pour Alan Matarasso, président de l’ASPS, la légère diminution de personnes ayant subi une intervention chirurgicale au visage est probablement due à l’émergence d’options alternatives comme le remodelage du nez non chirurgical et les injections dans les poches situées au niveau des paupières inférieures. Par ailleurs, il est désormais possible pour les chirurgiens d’effectuer des procédures spécialisées pour différentes zones du visage et du cou sans procéder à un lifting complet du visage. Quant à la liposuccion, elle peut en un seul traitement suffire "à redéfinir les zones à problèmes. Un chirurgien plasticien peut traiter plusieurs zones - et de plus grandes surfaces - en une seule procédure", affirme le Dr Matarasso.

De la chirurgie pour se plaire à soi

Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les personnes qui optent pour la chirurgie esthétique ? En juillet dernier, un sondage Ifop réalisé en partenariat avec Bonheur et Santé auprès d’un échantillon de 1 317 femmes s’est justement penché sur les raisons pour lesquelles les femmes en particulier avaient recours à la chirurgie plastique.

La bonne nouvelle est que le regard des autres et la pression sociétale semblent de moins en moins jouer dans leur décision. Si elles décident d’avoir de plus beaux seins, de se faire épiler, ou de se faire des injections d’acide hyaluronique, c’est avant tout pour se plaire davantage à elles-mêmes (68% des répondantes). 55% des femmes interrogées ont quant à elles expliqué avoir recours à la chirurgie esthétique pour mettre un terme à un complexe physique, tandis que 13% souhaitaient préserver leur jeunesse. Seules 6% des répondantes ont dit passer sous le bistouri pour être plus à l’aise dans leur milieu professionnel, 5% pour plaire à leur compagnon et 2% parce qu’elles se sentent obligées de faire jeunes dans la société actuelle.

Autre cliché mis à mal par le sondage : celui selon lequel ce sont les femmes "mûres" qui ont recours à la chirurgie esthétique. Au contraire, toutes les tranches d’âge sont concernées : 9% des moins de 35 ans et 11% pour les 35 ans et plus.