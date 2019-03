Perdre du poids, puis le reprendre : cela s'appelle le régime "yo-yo" et plusieurs études ont déjà montré qu'il a des effets potentiellement néfastes pour le risque de troubles cardio-vasculaires. L'étude menée par la Dre Brooke Aggarwal de l'université de Columbia à New-York et dont les résultats sont présentés sur Medical News Today confirme ce risque après des travaux menés auprès de 485 femmes avec un âge moyen de 37 ans.

Les participantes ont indiqué combien de fois en un an elles avaient perdu au moins 10 livres avant de reprendre du poids. Et les chercheurs ont évalué leur santé en utilisant "Live's Simple 7", le critère utilisé par l'American Heart Association, qui rassemble 7 facteurs de risque modifiables pour mesurer la santé cardiaque d'une personne (tabagisme, activité physique, poids, régime, glycémie, cholestérol et pression artérielle).

65% moins de chance de se situer dans la fourchette optimale

73% des femmes ont déclaré avoir connu au moins un épisode de perte et reprise de poids. L'étude montre qu'elles avaient 65% moins de chance de se situer dans la fourchette optimale de "Life's Simple 7", fourchette où le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral est le plus faible.

"Nous devons identifier les périodes critiques pour l'effet de la fluctuation de poids sur le risque de maladie cardiaque au cours de la vie afin de déterminer si la situation empire lorsque les femmes commencent à faire des régimes en montagne ruisse dés leur plus jeune âge", précise la Dre Brooke Aggarwal.