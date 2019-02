Vaccin contre la grippe, les décès liés à l'alcool et le rappel de médicaments Upfen

Grippe : nos cellules immunitaires pourraient contribuer à la création d'un vaccin universel

Il semblerait que des chercheurs australiens soient parvenus à identifier des cellules immunitaires qui pourraient l'y aider. Comme ils l'expliquent dans la revue Nature Immunology, ces cellules immunitaires "assassines" seraient présentes chez la moitié de la population mondiale et efficaces contre tous les types de virus de la grippe. Idéal donc pour créer un vaccin universel, qui agirait également chez les personnes démunies de ces "supers" cellules. "C’est une avancée extraordinaire (…) qui pourrait aboutir à un vaccin qu’on n’aurait pas à modifier chaque année", a déclaré l'équipe australienne. Plus de détails dans notre article.

L’alcool est responsable de 41 000 décès par an en France

Selon une étude réalisée par Santé Publique France, le nombre de décès liés à l’alcool est en légère diminution dans l’Hexagone. Alors qu’en 2009, on en dénombrait 49 000, les experts imputent à la consommation d’alcool 41 000 des 580 000 décès recensés en 2015, soit 7% des décès recensés cette année-là. On vous en dit plus ici.

Deux lots d'Upfen 200mg rappelés suite à une erreur de posologie pour les enfants

Une erreur de posologie pouvant entraîner un surdosage a été repérée dans la notice de certaines boites d'Upfen 200mg, un médicament contenant de l’ibuprofène, indiqué dans les douleurs, la fièvre et disponible sans ordonnance. Cette erreur concerne précisément les enfants de 20 à 30kg : la dose quotidienne maximale indiquée en mg (1200 mg) correspond en effet au double de ce qui est normalement autorisé, à savoir 600 mg. Plus d'informations dans notre article.