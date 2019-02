Carrefour rappelle des lingettes pour bébés à cause d'un risque de contamination bactérienne

Carrefour Baby a rappelé un lot de lingettes épaisses "Sensitive" pour bébés en raison d’un risque potentiel d'infection microbienne. Le fabriquant soupçonne la présence de la bactérie Burkholderia, susceptible de provoquer des infections en particulier chez les personnes immunodéprimées et celles atteintes de mucoviscidose. Les produits concernés sont les paquets de 72 lingettes portant le code-barre n°3560071105624 et vendus depuis décembre dernier. Les lotssont les O7649, O7650 et O7651.

Il est demandé aux personnes en possession de ces lingettes de ne pas les utiliser et de les rapporter en magasin pour se faire rembourser. Les familles qui le souhaitent peuvent appeler le service Consommateurs pour obtenir plus d'informations : 09 69 39 7000 (appel non surtaxé).