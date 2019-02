Maladie d'Alzheimer, bébés nés sans bras et « cheval de Troie » en cancérologie : les trois infos du jour

Alzheimer : le débit sanguin cérébral mis en avant

Si jusqu’ici, la communauté scientifique s’entendait pour imputer aux plaques amyloïdes qui s’accumulent au niveau des neurones d'être responsables de l’altération des fonctions mentales des malades, de nouveaux travaux ont une nouvelle approche. Menés par des chercheurs de l’Institut de mécanique des fluides (CNRS-Université Paul Sabatien-INP) à Toulouse et de l’Université de Cornell aux États-Unis, ces nouveaux travaux mettent en lumière le rôle du débit sanguin cérébral dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Une découverte passionnante dont on vous parle en détails dans notre article.

Bébés nés sans bras : création de deux comités

Deux comités ont été créés par les ministères de la Santé, de l'Ecologie et de l'Agriculture dans l'affaire des bébés nés sans bras dans l'Ain (7 bébés), à Guidel dans le Morbihan (4 bébés) et à Mouzeil en Loire-Atlantique (3 bébés). Le premier, baptisé "comité d’experts scientifiques" (CES), est composé de scientifiques chargés de faire la lumière sur les causes exactes de ces malformations (alimentation, agriculture, produits chimiques, médicaments...). Le second comité, baptisé "comité d’orientation et de suivi" (COS), sera présidé par le sociologue Daniel Benamouzig et aura pour objectif de suivre les familles des enfants concernés et assurer le dialogue. Plus d'informations à retrouver ici.

Un traitement "cheval de Troie" efficace sur 6 types de cancer

Retenez bien le nom de ce nouveau traitement : tisotumab vedotin ou "TV". D’après une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet Oncology, il constitue le nouvel espoir dans la lutte contre le cancer. Selon les auteurs de ces nouveaux travaux, rattachés à l'Institut du cancer de Londres et au Royal Marsden NHS Foundation Trust, ce nouveau médicament agit comme un "cheval de Troie" en infiltrant les cellules tumorales. Un essai clinique de phase I/II réalisé auprès de 150 patients atteints de 6 cancers différents sur lesquels les traitements classiques ne répondaient plus. On vous explique tout dans notre article.