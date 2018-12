Comment gérer les fêtes de fin d'année en famille ?

Chaque année c'est la même chose, vous appréhendez les réunions de famille pour Noël ou le jour de l'an. Même s'il s'agit d'une tradition, certaines situations peuvent réactiver des conflits familiaux latents et rendre la rencontre explosive.

Quelle famille réunir ?

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de réunir l'entourage familial au sens large. Qu'il s'agisse de sa propre famille, des conjoints, ou de sa belle-famille, il y a forcément ceux que l'on intègre et ceux que l’on n’intègre pas.

Entre divorce, famille recomposée, ou traditions, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de voir qui est intégré ou qui est écarté de la famille. Le rassemblement n'est donc pas anodin et peut envoyer un message fort sur la place de chacun.

Quelle attitude adopter ?

Noël et le jour de l'an sont l'occasion d'une trêve où on abandonne les discussions qui pourraient créer de la discorde. Pour que les réunions de famille se passent bien, il est préférable d'adopter une attitude positive et de ne pas laisser les conflits familiaux éclater.

Si les non-dits sont trop forts ou qu'un conflit éclate, n'hésitez pas à apaiser la discussion en demandant à chacun des parties de respecter ce moment traditionnel, quitte à en reparler ultérieurement.

Quel cadeau offrir ?

Offrir un présent à cette époque de l'année c'est l'occasion de témoigner de l'attention et de l'affection que l'on porte à chaque membre de sa famille. Le cadeau ne doit donc pas être choisi par hasard car il doit correspondre au statut et à la place de chacun.

Pour ne pas risquer de déclencher un conflit :

Respectez l'égalité dans les fratries ou entre les beaux-parents par exemple ;

Réfléchissez à la valeur sentimentale et financière que vous voulez mettre pour chaque cadeau ;

Pensez en amont au message que vous voulez faire passer ;

Mettez-vous à la place de celui qui reçoit.

Enfin, concentrez-vous sur les bons moments passés avec les membres de votre famille que vous appréciez plutôt que de vous focaliser sur la déception d’un cadeau reçu par exemple. Réussir les réunions de famille c’est accepter les différences de chacun mais aussi ce qui vous réunit.

En savoir plus sur : Guillaume Clapeau, "50 exercices pour survivre aux réunions de famille", Edition Broché.