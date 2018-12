Canada : des chercheurs alertent sur la dangerosité du talc

Le talc pour bébé est-il nocif pour la santé ? Selon les autorités canadiennes, "l’inhalation de poudres libres de talc et l’utilisation de certains produits contenant du talc sur les parties génitales des femmes" provoqueraient des difficultés respiratoires, une diminution de la fonction pulmonaire, une fibrose, la cicatrisation des poumons et augmenterait même le risque de cancer de l’ovaire. Un constat dramatique quand on sait que la production annuelle mondiale avoisine les 9 millions de tonnes par an, soit plus de 285 kilos de talc par seconde.

De nombreux de produits concernés

Connu et utilisé depuis l'antiquité, soit en poudre, soit à l’état brut comme pierre ornementale susceptible d’être sculptée, ce minéral fait partie de la composition de milliers de produits de notre quotidien (cosmétiques, produits pour bébés, pour les pieds...). Mais, précise les chercheurs, "l’ébauche d’évaluation préalable ne permet pas de croire que l’ingestion de talc (présent dans les aliments ou les médicaments) ou les expositions par voie cutanée ou par inhalation découlant de l’utilisation de poudres compressées (par exemple, de fards à paupières ou à joues) présentent un risque pour la santé humaine." Pour le moment, les scientifiques alertent sur les risques liés à l'inhalation et le contact avec les parties génitales féminines. En juillet dernier, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a été condamné à verser 4,69 milliards de dollars de dommages à 22 femmes qui auraient développé un cancer des ovaires après avoir utilisé des lingettes fabriquées par le groupe. "Depuis plus de 40 ans, Johnson & Johnson a dissimulé les preuves de la présence d'amiante dans ses produits", avait déclaré leur avocat Me Mark Lanier dans un communiqué. "Nous espérons que ce verdict attirera l'attention du conseil d'administration de J&J et l'incitera à mieux informer la communauté médicale et le public du lien entre l'amiante, le talc et le cancer des ovaires". La France, productrice importante de talc

Selon le site Planétoscope, "la Chine est le fournisseur de talc numéro 1 mondial, avec une production de 3,5 à 4,0 Mt, suivi par les États-Unis (0,8 à 1,0 Mt) et l'Inde (près de 500 000 t). La France produit environ la moitié du talc européen avec environ 380 000 tonnes para an".

Situé à 130 km au Sud-Est de Toulouse, près du village de Luzenac, le gisement de Trimouns est exploité à ciel ouvert depuis le milieu de XIXe siècle, souligne un rapport de la Société de l'industrie minérale. "C’est un des plus gros gisements du monde : on estime qu’il a déjà produit près de 20 millions de tonnes de talc marchand. Les réserves actuelles sont de l’ordre de 10 millions de tonnes". 320 personnes travaillent de mai à novembre (à cause des conditions climatiques) et produisent "une cinquantaine de produits de base qui se déclinent en une gamme de près de 100 produits finis après conditionnement".