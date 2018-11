Parkinson : du chant pour aider les malades à gérer leurs symptômes

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive qui touche plus de 10 millions de personnes dans le monde. Les symptômes comprennent des tremblements et de la difficulté à coordonner les mouvements.

L'anxiété et la dépression étant relativement courantes, des changements d'humeur peuvent survenir chez les patients atteints de cette maladie. Les médicaments peuvent aider à réduire les symptômes, mais ils ont tendance à devenir moins efficaces à mesure que la maladie progresse.

Du chant en guise de thérapie

Trouver des moyens non pharmaceutiques de gérer la maladie de Parkinson représente donc une priorité. Récemment, des chercheurs de l'Iowa State University à Ames (États-Unis) ont mené une étude pilote pour étudier l'impact du chant sur un petit groupe de personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

L'étude a été dirigée par Elizabeth Stegemöller, professeure adjointe de kinésiologie. Les chercheurs ont présenté leurs résultats à la conférence Society for Neuroscience 2018, qui s'est tenue cette semaine à San Diego, en Californie. La recherche a été menée sur un petit groupe de 17 personnes qui ont participé aux activités de chant. Les chercheurs ont mesuré leur fréquence cardiaque, leur tension artérielle et leur taux de cortisol des patients avant et après chaque séance.

Amélioration de l'humeur des patients

Les participants ont également rempli un questionnaire qui évaluait leurs taux d'anxiété, de tristesse, de colère et de bonheur. Les chercheurs ont observé une diminution de la fréquence cardiaque, la tension artérielle et les taux de cortisol des patients après chaque séance. Ils ont également observé une baisse significative des niveaux d'anxiété et de tristesse.

"Nous voyons l'amélioration chaque semaine quand ils quittent le groupe de chant. C'est presque comme s'ils avaient un peu d'énergie dans leur démarche. Nous savons qu'ils se sentent mieux et qu'ils sont de bonne humeur", affirme Elizabeth Stegemöller.

Quant aux symptômes spécifiques, les chercheurs ont mesuré des améliorations statistiquement significatives de certains symptômes moteurs qui ne sont souvent pas affectés par les médicaments. En particulier, la bradykinésie des membres supérieurs (lenteur des mouvements), les tremblements et la marche ont été les plus améliorés.



Bien que cette étude n'a été réalisée qu'à petite échelle, l'expérience prouve que dans ce cadre précis, le chant pourrait s'avérer être une thérapie rentable, sans effets secondaires et bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.