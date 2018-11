Fumer pendant la grossesse augmente le risque d'avoir un enfant qui louche

Le tabagisme maternel pendant la grossesse a été associé à un risque accru d’un strabisme chez l’enfant à naître. "Le tabagisme pendant la grossesse est un problème de santé publique important, en particulier dans les pays développés, et ses effets sur la santé oculaire des enfants méritent notre attention", a déclaré le directeur de la recherche, le Dr Zuxun Lu (Université Huazhong, en Chine).

Une affection fréquente chez les enfants

Le strabisme est un problème visuel dans lequel les yeux ne sont pas alignés correctement et pointent dans des directions différentes. Ainsi, un œil peut regarder droit devant lui, tandis que l'autre œil peut se tourner vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers le haut ou encore vers le bas.



Le strabisme est une affection fréquente chez les enfants. Environ 4% en souffre. Pour un individu atteint de strabisme, deux images différentes sont envoyées au cerveau. Chez un jeune enfant, le cerveau apprend à ignorer l'image de l'œil atteint de strabisme et ne voit donc que l'image issue de l'autre œil, mais l’individu perd alors la perception de profondeur. Dans certains cas de strabisme, les lunettes peuvent être prescrites pour aider l'enfant à corriger l'alignement. Une chirurgie peut aussi être nécessaire pour corriger des muscles oculaires asymétriques ou enlever une cataracte.*

+79% de risques

Une méta-analyse de 11 articles scientifiques sur la question ont permis d’établie que fumer pendant la grossesse augmentait de 46% le risque de strabisme. A partir de 10 cigarettes par jour, ce même risque augmentait de 79%, ce qui est considérable. 4 833 patients atteints de strabisme ont été inclus dans la recherche.



L’ésotropie et l’exotropie, deux formes différentes de strabisme, sont apparus chez les enfants de fumeuses. "Dans l'ensemble, le tabagisme pendant la grossesse était associé à un risque significativement accru de strabisme de la progéniture, et le résultat était similaire dans les analyses de sous-groupes, ce qui indique qui est capital d’arrêter de fumer pour les femmes enceintes et pour celles qui s'y préparent", concluent les chercheurs.

16,9% des femmes fument toujours au troisième mois de grossesse

Aujourd’hui en France, 16,9% des femmes fument toujours au troisième mois de grossesse. Les facteurs associés au risque de consommer du tabac durant cette période critique sont essentiellement un plus faible niveau d’études, des revenus plus bas et l’âge (moins de 30 ans).



Au-delà du strabisme, plus les femmes fument pendant la grossesse, plus ces problèmes sont fréquents :

• Grossesse extra-utérines.

• Fausses couches spontanées.

• Saignement vaginal.

• Mauvaise position du placenta, décollement prématuré du placenta, hématome rétroplacentaire.

• Rupture prématurée des membranes et accouchement prématuré.

• Retard de croissance in utéro avec un poids de naissance moyen plus faible du bébé (les enfants nés de fumeuses pèsent 200 grammes de moins que les enfants nés de non fumeuses).

• Augmentation des complications à l'accouchement pour le bébé et pour la maman.

• Augmentation du risque du Syndrome Mort Subite du Nourrisson (multiplié par 3).

• Diminution de production de lait maternel et passage de la nicotine dans le lait maternel.



*Source : strabisme.org.