Valsartan : l'Agence européenne du médicament redoute déjà au moins 5000 cas de cancer

L'Agence européenne du médicament (EMA) alerte sur les risques liés à la prise prolongée des médicaments génériques à base de valsartan fabriqués par le laboratoire chinois Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Début juillet, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a organisé le rappel de plusieurs lots suspectés de comporter des traces de N-nitrosodimethylamine (NDMA), une substance potentiellement cancérogène. "À l'issue d'une évaluation préliminaire, l'EMA estime qu'il pourrait y avoir un cas supplémentaire de cancer sur 5000 patients prenant les médicaments à la plus haute dose de valsartan (320 mg) chaque jour pendant sept ans", écrit-elle dans un communiqué.

Ne sachant pour le moment pas combien de patients sont concernés, l'EMA dit se fonder "sur les niveaux moyens de cette impureté détectés dans la substance active par Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (60 parties par million)" et sur "des études menées sur des animaux". Utilisé pour stabiliser la tension artérielle, afin de prévenir la survenue ou la récidive d’AVC ou d’infarctus du myocarde, le valsartan est disponible en générique depuis 2012. Mais l'EMA rejoint l'avis de l'ANSM et demande aux patients de ne pas arrêter leur traitement.

