Citröen met au point des lunettes anti-mal des transports

Vous souffrez régulièrement du mal des transports ? Voilà qui pourrait changer votre quotidien… En partenariat avec la start-up Boarding glasses, Citröen a mis au point Seetröen des lunettes spécialement conçues pour venir à bout de ce trouble. Le produit est en vente depuis le 5 juillet sur la boutique en ligne de la marque pour la somme de 99 euros.

Ces lunettes - les "premières" de ce genre, se félicite Citroën sur son site - corrigent la différence de perception entre la vue et l’audition. Car le mal des transports, scientifiquement appelé "cinétose" ou "neupathie", provient d’un problème de coordination entre ces deux sources sensorielles. L’oreille, très sensible aux changements de direction, informe le cerveau que vous êtes en mouvement alors que vos yeux lui disent l’opposé.

Dans le détail, Seetröen n'est pas équipé de verres mais de quatre anneaux dans lequel un liquide bleu se déplace de gauche à droite et d’avant en arrière. Ce déplacement simule un horizon artificiel qui "permet de resynchroniser la vue et l'oreille interne en moins de 10 minutes et dans 95% des cas", affirme Citroën dans la vidéo réalisée pour promouvoir son innovation.

Le gingembre, une bonne alternative

Dans ce film, on apprend qu’une personne sur trois souffre du mal des transports (trois millions de Français, principalement des jeunes enfants et des femmes). La marque montre des personnages de dessins animés en souffrir lors de leur voyage en train. "Mais tout ça c’est fini maintenant", promet Citröen en présentant son nouveau produit et en mettant en scène des passagers qui peuvent désormais "lire ou regarder un film sans le moindre problème".

Si toutefois vous n’avez pas 99 euros à dépenser dans une paire de lunettes peu esthétique (et qui ne corrige pas la vue), quelques astuces existent pour ne pas trop souffrir lors d’un trajet. En avion, en bus ou en bateau, privilégiez si possible la place du milieu, généralement moins soumise aux mouvements. Un oreiller de voyage peut également aider à caler sa tête pendant le déplacement. En bateau ou en voiture, fixez votre regard sur un élément stable comme l’horizon ou la ligne blanche du milieu de la route et prenez l’air régulièrement en ouvrant les fenêtres afin d’éviter les coups de chaud.

Avant le voyage, évitez les repas trop lourds, le café et l’alcool ainsi que les boissons indigestes du type jus d’orange ou lait. Préparez au contraire une boisson à base de citron, de gingembre, réputé pour ses vertus anti-nausées, et de miel à boire régulièrement pendant le périple. Une solution à la fois délicieuse et économique.

Voir ci-dessous la vidéo promotionnelle de Citröen: