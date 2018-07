Les professionnels sont écartelés entre l’innovation, qui frappe à toutes les portes (médicament certes mais aussi biologie, robotique, analyse des images, utilisation des données et technique de l’information) et la difficulté, parfois l’impossibilité, de la mettre en place.

Les patients ont la même impression : on leur parle d’Homme Augmenté en même temps que de perte de chance et de médecine à deux vitesses. Avec une absence de dialogue entre ces deux communautés.

PourquoiDocteur.com reçoit près de 3 millions de visites chaque mois. Frequencemédicale.com est reçu par 120 000 médecins chaque jour. La "Santé en Questions" sera la synthèse de ces deux sources d’informations, sous la forme d’une émission mensuelle, disponible sur les deux sites et la notre chaîne YouTube de Fréquence Médicale, qui, avec 4000 abonnés et des centaines de milliers de visionnage est la première chaîne santé professionnelle et grand public francophone.

Un challenge à la hauteur des problèmes

Les mauvaises nouvelles ne cessent de s’abattre sur le monde de la santé. Pourtant jamais le sujet n’a été aussi haut dans les préoccupations de nos concitoyens. Les communiqués de victoires de la médecine au quotidien sont légion. On vit plus vieux, on meurt moins du cancer (95% des cancers de l’enfant sont désormais vaincus) et on commence à parler sérieusement de prévention et de dépistage.

A côtés de ces avancées, pour lesquelles les chercheurs français ont une contribution importante, nos urgences deviennent cauchemardesques, nos hôpitaux sont pour certains délabrés, pour les autres occupé par des soignants en burnout et nos campagnes en pleine désertification médicale. Médecin est un métier qui fascine de moins en moins. Le Dr Internet et les Gafa sont en train de prendre progressivement le pouvoir.

Apparait alors le spectre de la médecine à deux vitesses que presque tous les Français craignent mais qui est déjà la règle aux Etats-Unis. Ou encore une médecine low-cost à l’Anglaise.

Pourtant, on sait que le dialogue entre le monde médical et ses patients est la solution pour désamorcer la plupart des conflits. La confiance entre le soignant et son patient est dans la majorité des cas une constante. On aime son médecin… On craint le système. Encore faut-il pour cela que le message passe d’une communauté à une autre. La tonalité du débat professionnel n’est pas la même que le mécontentement du public.

La "Santé en questions" sera le seul espace de débat commun. Une nouvelle émission aux enjeux majeurs et pour laquelle nos rédactions consacreront un temps et un espace important. Premier numéro "Cancer : Révolution thérapeutique ou perte de chance ?" mercredi 4 juillet.