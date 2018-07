Qu’est-ce qu’une fistule gastro-intestinale ?

La fistule est une connexion anormale entre un organe du système gastro-intestinal et la peau ou un autre organe. Le suc gastrique fuit de l’estomac vers une autre partie du corps. Au-delà des douleurs, cette affection peut provoquer des problèmes d’assimilation de la nutrition et avoir des conséquences graves pour la santé.

La conséquence de certaines opérations chirurgicales

Entre 85 et 90% des fistules gastro-intestinales sont dues à des opérations chirurgicales. Des chercheurs ont réalisé une étude sur 1 148 patients qui ont subi une opération de chirurgie abdominale. 5,5 % d’entre eux ont eu une fistule : pour la plupart, elle est apparue dans les sept jours qui ont suivi l’intervention. Certains autres facteurs peuvent expliquer l’apparition de fistules comme la maladie de Crohn : un ulcère, une radiation au niveau de l’abdomen, une infection intestinale ou encore un cancer.

Des symptômes qui peuvent devenir très graves

La fistule peut être interne ou externe, lorsqu’elle est externe, le suc gastrique fuit par la peau, ce qui peut provoquer de graves affections cutanées. Elle peut aussi être dite "complexe" et affecter plusieurs organes. Les patients qui en sont atteints ont de fortes douleurs abdominales et souffrent de déshydratation, de diarrhée, de fièvre ou de nausée. Tous ces troubles peuvent mener à la malnutrition et favoriser les infections.

La gravité dépend du débit

Certaines fistules sont petites et se résorbent toutes seules, mais dans la plupart des cas, elles nécessitent d’être traitées tôt. De manière générale, il faut entre 30 et 40 jours pour résorber une fistule dans le côlon contre 40 à 50 jours pour une fistule dans l’intestin grêle. Il y a aussi des différences en fonction de la quantité de suc gastrique qui fuite de l’estomac, lorsqu’elle dépasse 500 millilitres par jour, les médecins parlent de "fistule à haut débit". Il est parfois nécessaire d’opérer pour la résorber sinon il faut la faire cicatriser en diminuant la quantité de suc gastrique produite grâce à certains médicaments.

Lorsqu’une fistule est soignée tard, le risque de mortalité peut monter jusqu’à 40 % des cas.