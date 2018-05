Un Australien de 104 ans part mourir en Suisse : voici comment se déroulera son suicide assisté

Le patient signifie de nouveau son souhait de mort, le jour de la MVA. Après confirmation, il absorbe lui-même un produit l’empêchant de vomir, puis le produit létal (qui peut également être pris par perfusion). Une caméra filme toute ces étapes : "c’est la seule preuve fiable que l’adhérent(e) a pris le produit lui-même", affirme la clinique. Le sommeil survient alors en quelques minutes et la mort suit environ trente minutes plus tard. "Après, nous arrêtons la caméra, car le reste relève de l’intime, du privé", explique Ruedi Habegger. La famille et les proches peuvent être présents durant tout le processus. Si le patient est Suisse, son suicide assisté se déroule chez lui, dans son lit. "Ce n’est pas douloureux. C’est court et paisible".

Seuls les mineurs, les personnes incapables de discernement ou souffrant de maladies mentales sans souffrance physique grave ne peuvent accéder à ce droit.