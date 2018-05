VIDEO. Vaccinations : recommandées aussi chez les diabétiques, même âgés

Le saviez-vous ? Même si leur diabète est bien équilibré, les diabétiques sont plus exposés aux maladies infectieuses que les non diabétiques. Et leur risque est d'autant plus marqué lorsque les personnes sont âgées et atteintes d'autres affections, en particulier cardiovasculaires. Or il est possible de prévenir certaines de ces infections grâce à la vaccination par exemple contre la grippe, les pneumonies, le zona ou encore le tétanos.

Quelles vaccinations privilégier ? Sont-elles efficaces chez le sujet âgé ? Sont-elles bien tolérées ?

La réponse à toutes ces questions dans la vidéo ci-dessous avec le Pr Bernard Bauduceau, diabétologue, Professeur au Val-de-Grâce à Paris.