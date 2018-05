Eczéma : la pâte Slime peut intoxiquer les enfants à vie

L’Anses et la DGCCRF alertent les consommateurs sur les risques liés à la fabrication et à la manipulation du Slime, cette pâte à malaxer gluante, élastique et de couleur vive, très prisée des enfants et des adolescents. On parle ici du Slime fait maison à base de divers constituants comme la colle à papier et la lessive.

Fertilité et développement embryofœtal

Comme l’indiquent les multiples tutoriels de fabrication qui fleurissent sur le Web, l’ingrédient de base pour la fabrication du Slime est la colle à papier liquide, qui contient des conservateurs, notamment des libérateurs de formaldéhyde ou des isothiazolinones, substances très allergisantes par voie cutanée, ainsi que de nombreux solvants (éthanol, acétate d’éthyle, acétate de méthyle) responsables d’irritation des voies respiratoires et des yeux. Les solvants sont aussi toxiques pour le système nerveux central.





Une substance permettant de rendre la pâte élastique est aussi obligatoirement ajoutée : le bore. Elle est utilisée directement en poudre ou via des produits médicamenteux et commerciaux comme les liquides pour lavage des yeux ou des lessives diverses, sans prendre en compte que l’acide borique et ses dérivés ne doivent pas être manipulés par des enfants de manière répétée. En effet, ces composés sont toxiques pour la fertilité et le développement embryofœtal, et ce d’autant plus que les quantités utilisées lors de la fabrication du Slime sont plus importantes que dans les usages traditionnels.

Eczéma

La manipulation de tous ces produits peut également être à l’origine de dermatites* de contact sévères dues aux conservateurs allergisants ou irritants. La dermatite atopique, plus connus sous le nom d'eczéma, est la maladie de peau la plus fréquente chez les enfants. 10 à 20 % des moins de 5 ans seraient touchés. Et visiblement pour longtemps, selon une étude publiée dans la revue spécialisée JAMA Dermatology. Alors qu’on pensait jusqu’ici que la maladie disparaissait en grandissant dans la plupart des cas, une étude américaine affirme que "la dermatite atopique est une maladie à vie avec des périodes de hauts et de bas en matière de problèmes de peau".

Les auteurs ont suivi plus de 7000 enfants de 2 à 17 ans souffrant d’eczéma atopique, diagnostiqué en moyenne à l’âge de 1 an et demi. Pendant plus de 5 ans, une évaluation de leurs symptômes et de leur traitement était faite tous les 6 mois. A chaque âge, plus de 80% d’entre eux avaient des symptômes d’eczéma ou devaient prendre un traitement pour leur dermatite atopique. Sur toute la durée de l’étude, 64 % de ces jeunes n’ont eu aucune période de 6 mois sans eczéma et sans médicaments. Ce n’est qu’à partir de l’âge de 20 ans, qu’un patient sur deux rapporte au moins une période de "rémission" de 6 mois sans traitement en cinq ans d’étude.

Brûlures, rougeurs, démangeaisons

Plusieurs cas d’atteintes de la peau et des ongles (brûlures, rougeurs, démangeaisons) ont aussi été observés par les Centres antipoison, le réseau de vigilance en dermato-allergologie Revidal-Gerda et le réseau AllergOS.

La DGCCRF a en outre réalisé une enquête sur les kits de "Slime" vendus tout prêt en coffrets. Sur 15 prélèvements analysés, 2 kits contenaient une teneur en bore supérieure à la limite autorisée et ont d’ores et déjà été retirés du marché et rappelés. Les enfants sont les plus susceptibles de subir les impacts négatifs du Slime sur la santé.