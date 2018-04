Des chercheurs cartographient la propagation potentielle du virus de la fièvre jaune dans le monde

Alors que la fièvre jaune continue à faire des ravages au Brésil, des chercheurs canadiens ont établi une cartographie de toutes les zones du monde susceptibles d'être touchées. Selon les auteurs de cette étude, chercheurs au St. Michael's Hospital (Toronto), le virus mortel de la fièvre jaune a le potentiel de se propager dans des villes du monde entier où il n'avait jamais été vu auparavant.

Les voies de propagation du virus à travers le monde ont été identifiées à partir d'analyses croisées des tendances mondiales des voyageurs aériens, des conditions environnementales qui favorisent la transmission du virus dans une ville et les exigences des pays pour que les voyageurs fournissent une preuve de vaccination contre la fièvre jaune à l'entrée.

Évaluation de nouvelles flambées de fièvre jaune dans le monde

Publiée dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, la recherche ne modélise pas une épidémie particulière, mais examine plutôt le potentiel de propagation du virus de la fièvre jaune entre les villes du monde. "Imaginez une épidémie de fièvre jaune comme un incendie", a expliqué le Dr Kamran Khan, auteur principal de l'étude.

"Les braises peuvent s'envoler dans différentes directions, et si elles atterrissent au bon endroit, elles peuvent créer un autre feu. Nous avons étudié les conduits mondiaux par lesquels le virus de la fièvre jaune peut se propager, et le potentiel de nouvelles flambées de fièvre jaune dans les zones urbaines du monde", développe le Dr Khan.

Le Brésil et la Chine parmi les zones les plus touchées

L'équipe de chercheurs pilotée par le Dr Khan a divisé les régions du monde en trois catégories : les lieux où la fièvre jaune sévit déjà, les zones qui semblent propices à la transmission du virus mais où il n'a pas encore été observé, et les endroits non endémiques dont l'environnement ne semble pas propice à la propagation de la maladie.

L'étude montre que moins de 35 % des voyageurs quittant les zones d'endémie de la fièvre jaune pour des villes qui semblent propices à la transmission du virus de la fièvre jaune étaient tenus de fournir une preuve de vaccination à l'entrée.

Le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique, le Pérou et les États-Unis ont accueilli le plus grand nombre de voyageurs en provenance de zones d'endémie de fièvre jaune. Ces pays abritent également les populations les plus nombreuses vivant dans des villes qui semblent propices à la transmission du virus de la fièvre jaune.

Comment se transmet la fièvre jaune ?

La fièvre jaune provient d’une arbovirose des singes de la forêt équatoriale. Transmise d’un singe à l’autre par des moustiques, elle est ensuite transmise à l’homme lorsque celui-ci est piqué. "Maintenant que nous avons une vision globale de la façon dont le virus de la fièvre jaune peut voyager entre les villes du monde, les pays peuvent réexaminer leurs politiques pour empêcher l'importation du virus de la fièvre jaune, protéger les voyageurs contre l'infection par le virus et, à son tour, empêcher son exportation vers d'autres parties du monde", a déclaré le Dr Khan.

Le médecin recommande aux voyageurs de se tenir au courant des exigences actuelles en matière de vaccination contre la fièvre jaune et d'avoir une discussion réfléchie avec leur médecin pour savoir s'ils devraient ou non recevoir le vaccin avant de partir en voyage.