Stéatose hépatique : l'obésité fragilise le foie dès la petite enfance

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que 41 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses en 2016. De même, que plus de 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans. Ce fléau, propre à notre époque engendre de nombreux problèmes de santé physique et psychologique.

La stéatose hépatique, dite NASH

Une nouvelle étude récemment publiée dans le Journal of Pediatrics démontre qu’une obésité infantile peut être responsable de sérieux problèmes hépatiques. Plus précisément, les enfants en surpoids ou obèse dès l'âge de 3 ans ont plus de risques de développer une stéatose hépatique non alcoolique, ou NASH. Aussi appelée "maladie du soda", elle est notamment causée par un excès de sucre dans le foie et peut mener à des cirrhoses, voire à un cancer du foie.

La NASH peut également altèrer les secrétions du foie et produire plus de glucose, de graisses dangereuses et de certaines protéines. En août dernier, des chercheurs allemands ont découvert qu'elle pouvait également avoir des effets délétères sur le pancréas. En France, près de 10% de la population serait touchée.

L'obésité infantile influe sur la qualité du foie

Les chercheurs de cette récente étude ont mesuré les niveaux sanguins de l'alanine aminotransférase (ALT), une enzyme présente principalement dans le foie et dont les niveaux élevés indiquent des lésions hépatiques comme la NASH, d'enfants de 3 ans. Il sont découvert que les enfants ayant un fort tour de taille avaient plus de risque d’avoir des taux élevés d’ALT dès l'âge de 8 ans. En somme, le surpoids ou l'obésité infantile influe sur la qualité du foie quelques années plus tard.

"De nombreux cliniciens mesurent les taux d’ALT chez les enfants à risque vers 10 ans. Mais nos résultats soulignent l’importance d’agir plus tôt dans la vie pour prévenir la prise de poids et l’inflammation du foie, expliquent les auteurs de l'étude. La meilleure façon pour les enfants et les adultes de combattre la stéatose hépatique est de perdre du poids en consommant moins d’aliments transformés et en pratiquant régulièrement une activité physique".



Que sont aliments les aliments transformés ?

La catégorie "ultra-transformée" de la classification internationale Nova comprend : les sucreries, les desserts, les plats préparés, les gâteaux apéro, les boissons sucrées, les viandes transformées telles que les boulettes ou les nuggets, les soupes industrielles, les pâtes ou encore les plats surgelés. En gros, tous les produits transformés avec l'ajout d'un conservateur qui n'est pas le sel (nitrites...). Selon la classification Nova (reconnue par la FAO et la Pan American Health Organization) qui répertorie les aliments selon leur degré de transformation industrielle, ceux-ci sont tous ultra-transformés.

Entrent également dans cette catégorie la pâte à tartiner, les gâteaux, les barres énergétiques, les saucisses, les poissons reconstitués, certaines marques de céréales, les boissons aux fruits, les yaourts aux fruits, les hamburgers, les hot dog, les pains emballés, la margarine ou encore, les préparations pour nourrissons (petits pots, purée...).