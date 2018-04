Le nouveau plan autisme, un espoir dans la maladie de Parkinson et le rappel d'un lot de pilules contraceptives : l'info du jour

Diagnostic, scolarisation, logement, emploi... : voici le nouveau "plan autisme" du gouvernement

Prévention, diagnostic précoce et inclusion sociale : tels seront les principaux enjeux du plan autisme 2018 - 2022 que présentera le Premier ministre Edouard Philippe ce vendredi au Musée d'Histoire naturelle, entouré des ministres de la Santé Agnès Buzyn, de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer et de l'Enseignement supérieur et recherche, Frédérique Vidal.

En janvier dernier, la Cour des comptes estimait qu'environ "1% de la population" était touchée par un trouble du spectre autistique (TSA) : soit 600 000 adultes et environ 100 000 enfants. En 2010, seules 75 000 adultes étaient diagnostiqués et pris en charge. Découvrez les grands axes de ce plan dans notre article.

Maladie de Parkinson : de l’immunothérapie à la chirurgie, il existe de nouveaux traitements d’espoir

La maladie de Parkinson concerne 120 000 personnes en France et un entourage souvent désespéré par les conséquences de la maladie. Les médicaments et la chirurgie retardent l’évolution inéluctable. Un nouveau vent d’espoir souffle sur cette maladie compliquée avec l’immunothérapie et la participation de plusieurs équipes Françaises.

Le professeur Philippe Damier, neurologue au CHU de Nantes, un de nos plus brillants spécialistes de cette maladie, vient de dévoiler une nouvelle piste de recherche : l’immunothérapie, qui est en train d’ailleurs de bouleverser le traitement des cancers. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L'ANSM rappelle un lot de pilules contraceptives Optimizette Gé : quels risques pour les patientes ?

Selon l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), plusieurs boîtes de pilules contraceptives de la marque Optimizette Gé, ont été vendues alors qu'elles contenaient des comprimés inefficaces. Le lot 1958550 commercialisé à partir du vendredi 26 janvier (péremption 07/2019) contiendrait 21 comprimés (au lieu de 28) dépourvus de principe actif contraceptif. Le nom de la marque ne figure par ailleurs pas sur la boîte. Quels sont les risques pour les patientes ? On fait le point.