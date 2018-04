Il survit à un arrêt cardiaque de 18 heures, la hausse du prix du tabac et la mort subite chez l'adulte : les trois infos du jour

A Béziers, un homme survit après un arrêt cardiaque de 18 heures : voici pourquoi

A Béziers, un homme de 53 ans a été retrouvé inanimé au bord de l'Orb par ses proches. Inconscient, en arrêt cardiaque, la température de son corps est tombée à 22 degrés. Dès leur arrivée sur les lieux, les secours ont entrepris un massage cardiaque de 4h30. En vain. Le SMUR a alors branché l'homme à une machine qui joue le rôle d’un cœur artificiel. A l’issue de ces manœuvres exceptionnelles, le cœur a finalement accepté, grâce à des chocs électriques, de fonctionner à nouveau de façon autonome. 18 heures après. Comment est-ce possible ? Nous vous l’expliquons dans notre article.

Hausse du prix du tabac : des effets positifs déjà constatés sur la consommation des fumeurs

Depuis 1990, le prix du tabac est passé de 1,7 à plus de 8 euros. Le calendrier du gouvernement prévoit de nouvelles hausses d'ici 2020, amenant ainsi le prix d'un paquet de 20 cigarettes à 10 euros. Une initiative qui accompagne un certain nombre de mesures sous-jacentes comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics, de faire la publicité imagée du tabac ou encore, la naissance des paquets neutres. Selon le volet prévention de la stratégie santé du gouvernement, présenté le 26 mars, les traitements anti-tabac seront également progressivement remboursés comme "n’importe quel médicament". Faisons le point : ces mesures sont-elles en train de porter leurs fruits ? Il semblerait que oui. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Bichat lance une étude sur la mort subite chez l'adulte : zoom sur ce phénomène dramatique

La mort subite est le décès brutal d'une personne manifestement en bonne santé, sans cause accidentelle. Elle est souvent la manifestation de problèmes cardiaques insoupçonnés et survient quelques minutes, voire une heure après les premiers symptômes. Elle peut toucher une personne en plein effort physique, ou lors d'un repas de famille, d'une réunion de travail ou encore, dans la file d'attente du supermarché. Pour en savoir plus, cliquez ici.