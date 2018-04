Grèves des trains, un fromage pour soigner l'intestin et le bien-être des étudiants en médecine : l'info du jour

Grève des trains : qu’est-ce que le malaise vagal ?

Voile noir devant les yeux, suées, jambes coupées… et hop, dans les pommes. Compagnon de galère des usagers des transports, le malaise vagal s’apprête à faire un come-back en force alors que débute la plus longue grève ferroviaire de l’histoire du pays. A raison d’un train sur cinq pour le réseau régional, et d’un TGV sur huit, la situation s’annonce propice au "malaise voyageur". Mais de quoi s’agit-il au juste ? Pour le savoir, cliquez ici.

Un fromage expérimental pour soigner les maladies de l'intestin

Le fromage soignera-t-il un jour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ? C'est ce que semblent espérer les chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Rennes (Ille-et-Vilaine), puisqu'ils ont mis au point un fromage qui en aurait la capacité. Plus précisément, une équipe du laboratoire Science et Technologie du Lait et de l'œuf (STLO) a isolé trois souches de bactéries présentes dans les fromages et utilisées dans la fermentation : Propionibacterium freundenreichii, Lactobacillus delbrueckii et Streptococcus thermophilus. Ces bactéries propioniques, connues pour être à l'origine des trous dans le Gruyère et l'Emmental, ont également des vertus anti-inflammatoires et peuvent améliorer l’état de la muqueuse intestinale. On vous en dit dans cet article.

Le gouvernement annonce 15 nouvelles mesures pour soulager les étudiants en médecine

Ce mardi, la psychiatre Donata Marra, mandatée par le gouvernement, a rendu son rapport sur la Qualité de vie des étudiants en santé. Sa mission consistait à "identifier (les) risques auxquels ces étudiants sont confrontés" et à proposer des solutions pour "améliorer (leur) prise en compte tout au long de la formation". En fin de journée, les ministres de la Santé, Agnès Buzyn et de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ont annoncé quinze mesures destinées à contrer leur souffrance. Découvrez en quoi consistent-elles.