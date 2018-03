20 ans du Viagra : découverte fortuite, 65 millions d’ordonnances et une révolution sexuelle

Il y a 20 ans, en cherchant à développer un nouveau médicament contre l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque, le laboratoire Pfizer se rend compte d’un effet secondaire inattendu dont aucun malade ne se plaint. Le Viagra est né, il marche dans beaucoup de troubles de l’érection et il devient le déclencheur d'une révolution sexuelle pour les hommes.

Les pannes sexuelles de plus en plus fréquentes

D’ici 2025 avec l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de personnes touchées par les "pannes sexuelles" ("troubles de l'érection" ou "dysfonctions érectiles") doublera. Entendez par trouble de l’érection, l’incapacité permanente ou répétée d’obtenir ou de maintenir une rigidité pénienne suffisante pour l’accomplissement de l’acte sexuel. Les médecins le disent comme ça, mais en consultation ils entendent « il est mort », ou bien « il est fatigué ». A eux, les médecins, de deviner de qui on parle.

Que le trouble de l'érection soit temporaire ou permanent, tous ces hommes dont la virilité est atteinte, souffrent. Comme ce salarié qui avouait à son médecin « je ne peux plus me contenter du métro et du boulot, je préfère me jeter sous un train ». La blessure est bien réelle et les études montrent que la qualité de vie est également impactée.

Un sujet très « tabou »

Cela concernerait un homme de plus de 40 ans sur 3 pourtant, ces hommes sujets aux pannes, ne consultent pas pour autant. En effet, seulement 1 sur 5 le fait. Et souvent sur l’incitation du partenaire. Ce qu’ils attendent en fait, c’est que leur médecin prenne l’initiative d’aborder le 1er ce sujet. Et par manque de temps, par pudeur, ou encore par crainte, le docteur ne le fait que rarement. Alors si au cours d’un renouvellement de traitement ou d’un bilan, il vous pose la question de savoir « comment ça va de ce côté là ?», ne vous dérobez pas. Stress, fatigue ou surmenage ne sont pas suffisants pour tout expliquer. Si « ce n’est plus ce que c’était », il faut en parler.

Avec l’age, c’est normal que les performances soient en diminution, mais ce n’est, ni une règle, ni un drame. Toutefois si une baisse est normal, ce n’est pas le cas pour les abonnés absents. C’est vrai qu’une hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète ou encore une dépression s’accompagnent très souvent de troubles de l’érection, par altération des vaisseaux, il y a des solutions à ces problèmes sans pour autant arrêter les traitements de ces maladies.

La petite pilule bleue

Le 27 mars 1998, le laboratoire Américain Pfizer, lance sur le marché Français une véritable « bombe » sexuelle. Le Viagra bénéficie d’une promotion particulièrement efficace, y compris dans la presse grand public, où, le nom commercial étant interdit de promotion, il devient la « petite pilule bleue » en référence à la couleur du produit.

Succès immédiat : le bouche à oreille, tant chez les médecins que chez les hommes en panne fait le reste. Et ce ne sont pas les quelques effets secondaires parfaitement connus, qui vont freiner le succès. Il n’y a que trois contre-indications avec ces médicaments, la famille du Viagra et les autres : en cas d’infarctus de moins de six mois, en cas d’accident vasculaire cérébral de moins de six mois, et en cas d’angine de poitrine instable. Dans tous les autres cas, il n’y a aucun problème, notamment cardiaque, d'autant que la petite "pilule bleue" a été développée au départ pour traiter l'hypertension et l'angine de poitrine.

Il y a beaucoup d’études qui montrent que, comme ça baisse un peu la pression artérielle, cela favorise plutôt le fonctionnement du cœur. Donc, il n’y a aucune raison de ne pas prescrire ces médicaments aux hommes qui en souffrent et qui, souvent, en souffrent sans rien dire.

Générique

Plus de 37 millions d'hommes auraient consommé du Viagra et 65 millions d'ordonnances auraient été prescrites. Le prix du comprimé a rapidement monté jusqu'à 50 dollars (40 Euros environ) avant de redescendre avec la sortie des génériques : le viagra s’appelle maintenant…le citrate de sildénafil ! Plusieurs laboratoires de génériques ont leur autorisation de mise sur le marché. Ils vendent leur version du viagra à un dollar aux Etats-Unis et près de 10 Euros en Europe..

Et dire que cette propriété étonnante de la molécule sur la sexualité aurait pu passer inaperçue ! Ce médicament a en effet été développé au départ dans la lutte contre l’hypertension artérielle et l’angine de poitrine. Avec des résultats extrêmement médiocres… Sauf au niveau du pantalon. Effet secondaire signalé par tous les utilisateurs ravis.

Les petits nouveaux

Le Viagra est génériqué mais aussi amélioré dans de nouveaux médicaments qui permettent au médecin, en fonction de l’utilisation – très schématiquement pour le quart d’heure à venir, le week-end ou la semaine – de faire le bon choix pour ceux qui craignent la panne.

En fait ces nouveaux produits ne sont pas plus efficaces, ils marchent plus vite. Une envie rapide de faire l’amour, dans la demi heure mais c’est un peu difficile d’arriver dans ce laps de temps à une érection satisfaisante. Et bien ce nouveau produit se prend sous la langue donc passe très vite dans le sang. Il sera donc parfait.

En revanche si vous désirez une effet plus tardif mais plus long, de l’ordre de la soirée, ce sera plutôt le domaine du plus ancien et du moins cher, le viagra. Enfin il existe une troisième famille, qui se propose de vous offrir ses services sur une durée plus longue, de l’ordre du week-end.

Connaître la provenance

Il ne faut pas pour autant acheter sur internet, ce qui est pourtant tentant en raison de l’anonymat de la démarche, parce que c’est un vrai médicament, avec des contre indications pas si nombreuses que cela et qu’il faut une prescription. La vente libre qui est déjà le cas dans de nombreux pays n’est pas une bonne solution.

Les troubles de l’érection, dans une grande partie des cas, sont liés au vieillissement du corps, et donc vous avez des érections qui sont plus difficiles à venir, avec peut-être moins de fantasmes, des érections qui durent moins longtemps. Les médicaments comme le Viagra renforcent le cercle vertueux d’un rapport sexuel réussi, qui donne envie d’en avoir un autre, redonnent de la confiance en soi. Il faut absolument que les hommes se soignent. C’est une maladie comme une autre.

On le rappelle : en parler impérativement à son médecin… car il n’est plus acceptable de rester en panne. Tous les hommes ont un droit fondamental à la santé sexuelle d’autant plus qu’aujourd’hui les traitements sont efficaces à tous les âges. Mais il faut en parler vite, à son médecin généraliste, à son urologue, dès les 1ères alertes, car si on laisse passer les trois premières années du problème, celui-ci est véritablement enkysté et le dossier sera clos à jamais. Dommage.

Si les médecins ne le proposent pas, c’est aux hommes de le demander, absolument. Faites votre programme, il vous fera l’ordonnance…

