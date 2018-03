Vague de démangeaisons, école fermée; les causes.

La première hypothèse qui s’imposait, l’intoxication alimentaire collective ayant été écartée, à quoi peuvent être dues ces démangeaisons (que l’on appelle aussi prurit) collective ?



• en premier lieu à des piqûres d’insectes (moustiques, puces, punaises, aoûtats…) ou des irritations au contact des végétaux (orties…). Ce sont une cause fréquente de démangeaisons saisonnières. Elles sont associées à des lésions « urticariennes », parfois centrées sur un point rouge violacé ou noir

• Une cause fréquente de prurit localisé aux plis de la peau sont les mycoses: « candidoses » pour les grands plis (sous-mammaire, plis inguinaux…) et « dermatophytoses » (intertrigos des orteils, avec rougeur, démangeaisons allant jusqu’à la brûlure, petites vésicules et fissuration de la peau).

• Les démangeaisons du cuir chevelu doivent systématiquement faire rechercher la présence de poux avec les « lentes » qui sont accrochés aux cheveux.

• Celles de la nuque, associées à des démangeaisons du cuir chevelu doivent faire rechercher des poux, en particulier chez l’enfant.

• Un prurit à prédominance nocturne, parfois généralisé, mais surtout à la face antérieure du corps, prédominant aux espaces entre les doigts (« espaces interdigitaux »), aux poignets, aux emmanchures, mais aussi aux mamelons et aux organes génitaux externes, doit faire évoquer une gale.

L’examen recherchera le « sillon caractéristique » au niveau des espaces interdigitaux (petite lésion sinueuse, filiforme de quelques millimètres de long et correspondant au tunnel creusé par la femelle pour pondre ses œufs).

• Les démangeaisons de l’anus peuvent faire évoquer une infestation par un vers intestinal, comme l’oxyure qui peut donner de fortes démangeaisons à prédominance nocturne (c’est la nuit que la femelle de l’oxyure pond ses œufs sur la marge anale)

• Des facteurs d’environnement peuvent déclencher un prurit comme des irritants (agents végétaux, laine de verre, produits antiseptiques mal rincés…), des variations de température ou d’humidité.

Dans certains cas, il peut s’agit de démangeaisons psychogène mais c’est un diagnostic d’élimination et qui paraît impossible à grande échelle.

Quels sont les risques des démangeaisons ?

Les symptômes sont bénins : des rougeurs et des démangeaisons, "la même sensation qu'une piqûre d'orties" ont dit les témoins.

De fortes démangeaisons peuvent s’accompagner de lésions de grattage qui risquent ensuite de se surinfecter avec des bactéries présentes normalement à la surface de la peau (streptocoques, staphylocoques…) et donner des « abcès » ou un « impétigo ».

Que peut-on faire en cas de démangeaisons ?

Après un nettoyage intensif, il est important de toujours maintenir une bonne humidification de l’air dans les classes

Il faut éviter les facteurs aggravants et, en particulier, les facteurs irritants(antiseptiques alcooliques qui peuvent eux-mêmes induire des eczémas de contact), les dermocorticoïdes, les savons parfumés ou acides, le contact avec la laine ou les vêtements trop serrés.

Couper ses ongles courts permet de réduire les lésions de grattage.

Les émollients (Cold Cream…) et les savons sur-gras sont les plus efficaces pour traiter la sécheresse cutanée.