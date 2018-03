Moelle osseuse : recherche donneurs masculins désespérément !

35% d’hommes seulement parmi les 20 866 nouvelles inscriptions dans le registre des donneurs de l’agence de biomédecine en 2017. Pour cette semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, l’objectif de l’agence de biomédecine est clair : recruter plus de donneurs masculins.

Du 10 au 18 mars 2018????? avec le soutien des centres d'accueil @EFS_Officiel et hospitaliers ainsi que des associations, des espaces d’information et de recrutement pour le #dondemoelleosseuse seront mis en place à travers la #France Venez nombreux, particulièrement les hommes ! pic.twitter.com/B6uXSvj0oN — Agence biomédecine (@ag_biomedecine) 9 mars 2018

Un tour de France pour recruter des donneurs

Du 10 au 18 mars, plusieurs évènements sont organisés à travers la France avec l’installation d’espaces d’informations et de points de recrutement de Rouen à Clermont-Ferrand en passant par Limoges. Pour être donneur, il faut être en bonne santé, être âgé de 18 à 50 ans, faire une prise de sang lors de l’inscription définitive et répondre à un questionnaire médical.

Une meilleure compatibilité avec la moelle des donneurs masculins

Lors d’une greffe, les médecins ne privilégient pas une compatibilité de sexe, mais la compatibilité génétique la plus proche entre le donneur et le patient. Or, les cellules prélevées dans la moelle osseuse des hommes permet, de manière générale, une meilleure tolérance du greffon sur le plan de l’immunologie.

Car les femmes développent des anticorps pendant la grossesse qui peuvent être un frein à une bonne tolérance du greffon. D’où la nécessité de recruter plus d’hommes.

D’après l’agence de la biomédecine, un malade a une chance sur un million de trouver un donneur compatible. Chaque année, 35 000 greffes de ce type sont pratiquées à travers le monde.