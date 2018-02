Inhibition, isolement et incompétence sociale : présentation d'une personnalité évitante

La personnalité évitante se caractérise par une personnalité introvertie, distante, isolée, qui éprouve des difficultés à établir des relations proches, évitant les activités sociales et préférant ne pas se mêler aux autres.

En réalité, la personne évitante ne trouve pas d'intérêt à interagir avec autrui. Son retrait social et son isolement sont l'expression d'une hypersensibilité au rejet et à l'abandon. D'après certains spécialistes, ce trouble serait en réalité le degré de gravité le plus élevé de la phobie sociale avec une atteinte de toute la personnalité.

Pas seulement une inhibition sociale

La personne évitante souffre d'avoir une véritable incompétence sociale et d'être hyper sensible au jugement des autres. Elle se caractérise par un mode de fonctionnement particulier avec une rigidité qui envahit les situations personnelles et sociales diverses, une tendance à vouloir rationaliser son comportement et ses pensées en toute circonstance et un rejet de son mal-être sur les autres.

Dans la plupart des cas, les personnes évitantes n'ont pas conscience de leur anxiété et ne sont pas demandeuses de soins. Pourtant, une psychothérapie peut les aider à faire confiance aux autres et à mieux gérer les relations interpersonnelles.