Un antidépresseur commercialisé en Chine serait efficace pour lutter contre les ravages de l’alcool sur le cerveau

Les chercheurs de l’Université de technologie du Queensland, en Australie, ont fait une découverte majeure. Pour la première fois, ils ont montré que le tandospirone, un anxiolytique et antidépresseur commercialisé uniquement en Chine et au Japon, permettait d’inverser les effets de la surconsommation d’alcool sur le cerveau. Les résultats de l’étude sont publiés dans la revue Scientific Reports.

Comme un redémarrage du cerveau

Comme pour un ordinateur, le tandospirone, commercialisé sous le nom de Sediel, remet le cerveau à zéro. En informatique, on appellerait cela un "reboot". Car inutile de rappeler que la surconsommation d’alcool est très mauvaise pour la santé. Le cerveau est attaqué et devient incapable de développer de nouveaux neurones, de nouvelles cellules cérébrales.

L’expérience sur des souris adultes a ainsi montré que suite à deux semaines de traitement quotidien au tandospirone, l’équivalent de 15 semaines d’effets néfastes sur la régénération des cellules causés par l’alcool, a été inversé.

Pas un simple moyen de réduire l’alcool

"Ce n’est pas seulement un médicament qui semple prometteur pour aider à réduire la consommation d’alcool", explique le Pr Selena E. Bartlett, co-auteure de l’étude. Selon l’entreprise japonaise qui commercialise le tandospirone, ce traitement n’est pas addictif et comporte des effets secondaires limités.

En plus de régénérer le cerveau, il limiterait aussi d’autres conséquences de la surconsommation d’alcool comme l’anxiété et la dépression. Enfin, cela pourrait améliorer certaines capacités, comme l’apprentissage ou la mémoire, entachées à cause de l’alcool. Les chercheurs de l’étude y voient d’ailleurs un lien avec justement, l’absence de régénération des cellules du cerveau.