Diabète

7 Questions sur le pré diabète…

Le pré diabète n’existe pas vraiment. On est diabétique ou on ne l’est pas ! La définition du diabète est simple. C’est un trouble de l’utilisation et du stockage du sucre dans le sang qui se traduit par un excès de sucre – le glucose – dans le sang, ce que l’on appelle une hyperglycémie. Le chiffre est simple : Au- dessus de 1,26 grammes de glucose par litre de sang, on est diabétique. Comme la normale est entre 0,70 er 1,10 grammes, on a inventé un pré diabète entre 1, 1 et 1, 24, qui ne correspond à rien de précis.

lightsource/Epictura lightsource/Epictura

Publié le 28.01.2018 à 16h05 A A Mots-clés : Diabétologie Pré diabéte