Diabète

Le diabète crée des troubles cognitifs chez les personnes âgées

Selon une nouvelle étude, les personnes âgées atteintes de diabète ont plus de risque de développer des troubles cognitifs et de voir leur espérance de vie diminuer.

Une étude parue dans Plos suggère que le diabète est associé à une augmentation de 40% de risque de démence chez les Américains âgés. Les voies physiologiques reliant le diabète à la déficience cognitive restent en grande partie mal connues. Étant donné que le déficit cognitif est une cause majeure de perte d'autonomie et qu'il constitue un obstacle à l'observance thérapeutique, les stratégies visant à améliorer les prises en charge des diabétiques devraient tenir compte du niveau cognitif de cette population.

À partir de 50 ans, les hommes et les femmes atteints de diabète connaissent un début de déclin cognitif 3 à 4 ans plus tôt que les personnes qui n’ont pas de diabète.

5 à 7 ans de vie en moins

Le diabète a diminué l'espérance de vie totale de cinq à sept ans et une espérance de vie cognitivement saine de quatre à six ans. Par rapport aux personnes sans diabète, celles avec diabète vivaient environ un an de moins en ayant une mauvaise santé mentale. "Le coût du diabète sur la durée de vie est principalement dû à la réduction des années de fonctionnement cognitif normal, assure l’auteur principal de l’étude Dr. Diaz-Venegas. Si chez les diabétiques, les progrès en termes de mortalité, ne sont pas associés à une amélioration de la cognition, le fardeau cognitif associé au diabète pourrait augmenter avec le temps.”