Equilibrez votre alimentation

Le muesli, meilleure arme contre l'arthrite ?

Selon les chercheurs de l’Université d'Erlangen-Nuremberg, en Allemagne, un régime riche en fibres réduirait les risques de développer des maladies inflammatoires articulaires. Explications.

Nous le savons, avoir une alimentation équilibrée est gage de bien-être et augmente les chances d’être en bonne santé. Mais selon de récentes recherches menées par des scientifiques de l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nürnberg (FAU), en Allemagne, un régime riche en fibres aurait une influence positive sur les maladies inflammatoires chroniques des articulations.

La nature des bactéries intestinales

Comme l’explique le site ScienceDaily, tout se passe au niveau de la flore intestinale. Chaque adulte possède environ deux kilos de bactéries bénignes dans ses intestins, lesquelles aident à la digestion en décomposant les fibres afin qu’elles puissent être absorbées par le corps. Un processus naturel, piloté également par des acides gras à chaîne courte (AGCC) qui fournissent l’énergie, stimulent le mouvement intestinal et possèdent un effet anti-inflammatoire. Si les différentes bactéries cohabitent harmonieusement, elles sont en mesure de protéger la paroi intestinale et de l’aider à faire barrage aux agents pathogènes. En somme, la flore intestinale peut soit protéger contre la maladie, soit la provoquer, cela dépend de sa composition.

Mais les chercheurs de FAU, sous la direction du docteur Mario Zaiss du Département de Médecine 3 - Rhumatologie et Immunologie à l'Universitätsklinikum Erlangen, montrent que ce ne sont pas les bactéries intestinales elles-mêmes, mais leurs composés organiques qui affectent le système immunitaire. En se concentrant sur le propionate (C3) et le butyrate (C4), tous deux acides gras à chaîne courte qui peuvent par exemple être trouvés dans le liquide articulaire, ils ont découvert qu'une alimentation saine riche en fibres est capable de changer la nature des bactéries intestinales. Ils ont pu démontrer qu’une concentration plus élevée d'acides gras à chaîne courte (notamment du propionate) par exemple dans la moelle osseuse, réduisait la dégradation osseuse.