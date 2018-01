Grossesse : vers un dépistage des troubles mentaux chez les futures mamans ?

Une équipe de chercheurs britanniques s’est intéressée aux éventuels troubles mentaux auxquels sont exposées les femmes enceintes et a mis en place un examen de dépistage. Explications.

Environ 6% des femmes vivent un épisode dépressif au cours de leur vie et une femme sur dix en fait l’expérience pendant sa grossesse. Comme le rapporte le site spécialisé Santelog, des chercheurs du King's College de Londres et de l'Université de Melbourne, en Australie, ont révélé à quel point les contraintes ou les inquiétudes liés à la gestation pouvaient accroître le risque de problèmes mentaux chez les femmes enceintes.

Les scientifiques ont découvert qu’il était possible de mesurer la santé mentale d’une femme enceinte par le biais d’un questionnaire basic portant sur deux questions : "Vous êtes-vous sentie déprimée ou désespérée au cours du dernier mois ?" et "Avez-vous ressenti un manque d’intérêt ou de plaisir à faire les choses au cours du dernier mois". En cas de réponses positives, les participantes devaient ensuite répondre à un questionnaire d’évaluation reconnu, plus détaillé. Les femmes jeunes, célibataires, avec un faible niveau d’instruction ou de revenus sont plus nombreuses à avoir répondu par l'affirmatif au premier questionnaire : 66% présentaient des troubles mentaux, dont la dépression pour 45% d’entre elles.