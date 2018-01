Dépendance

Pourquoi l’OMS veut reconnaître l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie ?

Selon une déclaration de l’OMS, le « jeu en ligne problématique » devrait faire son entrée dans sa classification internationale des maladies, la « CIM ». Manque de sommeil, sédentarité, comportements violents, épilepsie… il devrait être possible de ne plus attendre ces troubles extrêmes pour traiter les malades.

La classification internationale des maladies de l'OMS ne sera publiée qu'en juin, mais il semble que l’addiction aux jeux vidéo, c’est-à-dire le « jeu en ligne problématique », y fasse une entrée fracassante. C’est ce qu’a annoncé un porte-parole de l’instance, vendredi 5 janvier à Genève. Près d’1 millions de Françaises et Français en souffriraient.

Comme pour toutes les drogues, c’est l’excès qui est en cause. Car le jeu, c’est d’abord un loisir, donc une activité utile à l’équilibre social et psychologique. Puis on passe du « jeu social récréatif », au « jeu excessif » dont le bilan est plutôt négatif, puis au jeu véritablement « pathologique ». Et là, on comprend bien, que la vie devient impossible.

Les jeux vidéo ont aussi un impact positif

Au niveau du jeu récréatif, les jeux vidéo ont des conséquences plutôt positives : ils augmentent la taille et l’efficacité de zones cérébrales associées aux capacités visio-spatiales, qui permettent par exemple de s’orienter dans l’espace, de percevoir les objets de l’environnement ou encore d’imaginer un objet physiquement absent. Et ce n’est pas seulement chez les « gamers » chevronnés : ces modifications s’observent même des volontaires qui ont suivi un programme d’entraînement de quelques semaines.

Sur le plan fonctionnel, les jeux vidéos développent en particulier l’attention soutenue et l’attention sélective. Les joueurs sont donc plus vigilants, et meilleurs pour isoler une action de l’environnement, par exemple écouter une conversation sans se laisser distraire. Tous ces bénéfices sont mis à profit pour rééduquer certain malades (AVC, Alzheimer débutant….).

Comment devient-on addict aux jeux vidéos ?

Ces bénéfices structurels et fonctionnels sont réels, mais ils ont une contrepartie : les jeux vidéo peuvent être addictifs.

En agissant sur une autre zone du cerveau, cette fois-ci associée à la récompense. Ils exposent les joueurs invétérés aux envies irrépressibles, comme c’est le cas pour d’autres désordres addictifs.

Ces envies s’expliquent en raison de la stimulation du circuit de la récompense dans le cerveau et de la sécrétion d’hormones du plaisir qui en résulte. Des substances qui deviennent vite indispensables… Comme les endorphines, ces substances proches de la morphine que sécrètent les coureurs de fond pour moins souffrir et qui les rendent accros aux kilomètres. C’est vrai que l’addiction au jeu est moins rapide qu’avec des drogues dures mais elle est réelle.

Comment définir le jeu pathologique ?

Le jeu pathologique se manifeste d’abord par un comportement persistant, ou récurrent, caractérisé par un contrôle diminué par rapport au jeu, une priorité croissante donnée au jeu vis-à-vis des autres activités, à tel point que le jeu prend le dessus sur les intérêts et les taches quotidiennes. Il se manifeste également par le fait de continuer à jouer en dépit de la survenue de conséquences négatives pour soi-même et pour son entourage.

Cette définition sert de ligne directrice à l’OMS dans sa classification de la nouvelle pathologie qu’est « le jeu en ligne problématique » (Internet Gaming Disorder). C’est l’effondrement du contrôle exécutif, responsable de nos choix et de nos décisions, celui qui nous permet de ne pas céder aux envies, au manque, qui serait le plus petit dénominateur commun à toutes les théories scientifiques sur les addictions.

Heureusement cette addiction se traite. C’est le travail de psychiatres spécialisés et il y a dans certains hôpitaux, des services spécialisés dans ces traitements. Il faut savoir que le joueur pathologique demande de l’aide tardivement, bien souvent à la phase de désespoir. Cette classification permettra de faire le diagnostic plus tôt et de l’aider avant les conséquences personnelles professionnelle et familiales dramatiques.