Attention parents en danger ! Il ne faut pas que vieillir rime avec maigrir

En France, 450 000 seniors seraient dénutris, ce qui représente 1 personne sur 10 de plus de 80 ans. La dénutrition est la première cause de chute , de perte de mémoire et très vite d’autonomie. S’installe un cercle vicieux qui ne peut pas être brisé sans intervention extérieure. C’est le rôle des enfants et petits enfants.

