Oméga 3

Trop de foie gras pendant les fêtes… L’occasion pour essayer l'huile de Krill et ses omégas 3 ?

Il y a graisses et graisses… Par exemple les Oméga 3 dont on vante depuis des années les effets positifs sur la santé. Et si les débordements dus au foie gras étaient sauvé par une minuscule crevette ?

Krill est un nom donné par les Norvégiens à une petite crevette qui vit dans les eaux froides. On ne parle pas assez de cet être minuscule, alors que le Krill possède deux caractéristiques essentielles.

C’est d’abord avec quelques 650 millions de tonnes une espèce parmi les plus abondantes de la planète. Et la garantie de survie du plus gros mammifère de notre monde, la baleine, qui en engloutit des tonnes.

Le krill, vit en « essaims » gigantesques dans les couches supérieures de l'océan, et forment parfois des bancs de deux millions de tonnes s'étendant sur 450 km².

On exploite le Krill sous forme d’huile. Sa caractéristique principale est d’être une source importante d’oméga 3.

Toutes les matières grasses ne se valent pas et certaines sont même indispensables à notre organisme, principalement en fonction de leur composition en acides gras.

Les oméga 3 sont aussi appelés acides gras essentiels, parce que l’organisme humains ne sait pas les fabriquer. Notre corps en a besoin de 2 à 3 grammes par jour qui sont susceptibles d’être amenés par l’alimentation. En particulier dans les poissons gras et le colza, les noix et certaines huiles alimentaires.

Le débat sur le rôle des oméga 3 dans la prévention des maladies cardio vasculaires, la mémoire, le vieillissement, le bien-être en général, on fait rage il y a quelques années sans que l’on sache avec certitude, aujourd’hui, la prescription et le rôle exacte.

De nombreux nutritionnistes recommandent, surtout chez ceux qui n’aiment pas le poisson, de consommer des compléments alimentaires et plus particulièrement des gélules d’huile de Krill. Ajoutons qu’il faut en consommer des doses inconsidérées pour souffrir de sur dosage.

A chacun de choisir…