Ostéoporose

Le calcium et la vitamine D pas toujours utiles pour la prévention des fractures

La vitamine D et le calcium sont souvent utilisés en complément alimentaire chez les personnes âgées afin d’éviter les fractures. Une nouvelle étude montre leur inutilité.

Les chutes inquiètent toujours l’entourage des personnes âgées. Les risques de fractures sont plus fréquents dans cette population. On leur recommande parfois de renforcer leur consommation de vitamine D et de calcium. La vitamine D permet en effet au calcium de se fixer sur les os, toute carence provoque donc une fragilisation.

Pourtant, des chercheurs ont montré que les compléments alimentaires à base de calcium et/ou de vitamine D, employés de façon systématique, n’avaient aucun effet sur la baisse des fractures chez les personnes âgées. Les résultats ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association.

Une analyse de plus de 51 000 patients

Les scientifiques ont réalisé une méta-analyse à partir de 33 études cliniques réalisées sur plus de 51 000 patients. Ces personnes étaient âgées d’au moins cinquante ans. Une partie d’entre elle prenait de la vitamine D, d’autres du calcium ou une combinaison des deux, certains ne prenaient que des placebo, et certains rien du tout.

Les chercheurs n’ont trouvé aucun effet positif de la vitamine D ou du calcium sur le risque de fracture de la hanche. La combinaison de ces deux compléments alimentaires n’avait aucun effet non plus. Les fractures vertébrales et non vertébrales n’étaient pas non plus moins fréquentes pour les patients prenant des compléments.

Cette étude remet en question l’usage systématique de la vitamine D et du calcium en prévention des fractures chez les personnes âgées, et remet en question sa consommation quotidienne par cette population.